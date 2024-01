Uchida estava sentada num lugar com janela no Airbus A350 da Japan Airlines que aterrou esta terça-feira no Aeroporto Internacional de Tóquio. Assim que o avião pousou na pista, a passageira com cerca de 40 anos, oriunda da prefeitura de Chiba, ouviu o que parecia ser uma explosão, indicou ao jornal JapanTimes. Mas ignorou, pensando que a aterragem tinha sido bem-sucedida. Contudo, o seu estado de espírito alterou-se numa fração de segundos. Quando olhou para a janela, apercebeu-se de que a aeronave estava em chamas. “Eu pensava que era o fim. Pensava que ia morrer.”

Na mesma posição que Uchida estiveram outros 366 passageiros, que tinham saído do Aeroporto New Chitose, em Hokkaido, rumo à capital nipónica nesta terça-feira à tarde (madrugada em Lisboa). Quando o Airbus A350 aterrou no principal aeroporto de Tóquio, colidiu com outra aeronave, um Bombardier Dash-8 da Guarda Costeira japonesa, que tinha como destino a cidade de Niigata, para a qual levava ajuda humanitária para as vítimas do terremoto, que sacudiu aquela localidade na segunda-feira.

A Airbus, fabricante da aeronave, e o governo japonês estão a investigar o que esteve na origem deste acidente. Para já, as respostas ainda são poucas. À Rádio Observador, o ex-comandante da TAP, José Correia Guedes, considerou “anormal” esta colisão, apontando para a hipótese de um “erro humano”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.