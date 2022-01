Fatos de dois botões, duas cadelas e uma camisa "azul-Lisnave": os "looks" dos protagonistas do dia de eleições

Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda cumpriu o seu dever em Vila Nova de Gaia. Com o look mais despretensioso do dia eleitoral, trazia jeans e uma camisa preta sem colarinhos, aberta até ao terceiro botão, também sem gravata. Completou com grosso cordão de prata escurecida de uma volta, nem curto, nem comprido. Por cima, deitou-lhe um casaco do género siberiano, verde por fora e cardado em pérola por dentro, que trazia escancarado. Nada disto parecendo ter custado propriamente uma fortuna. A nota mais positiva vai para o cabelo, bem penteado, do tamanho certo e com madeixas mais claras que o habitual. A máscara era cirúrgica. Trazia o ar luminoso de quem não lê sondagens, mas não trazia carteira, pelo menos à vista. É verdade que vinha pintada, mas sem grande história. Apenas o contorno dos olhos e um discretíssimo baton nude.

▲ Trazia o ar luminoso de quem não lê sondagens, mas não trazia carteira, pelo menos à vista EPA

Jerónimo de Sousa

O cabeça-de-lista da CDU votou — por motivo de obras na sua habitual Pirescoxe — no pavilhão polidesportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia. Também ninguém esperava, creio, que votasse em Monte Carlo ou em Portofino. O mais ancião dos candidatos a primeiro-ministro escolheu para a manhã das eleições um fato completo, de calças e casaco azul-escuro, de três botões, o único nestas legislativas, onde imperam apenas dois. Três ou dois botões, pouco importaria, pois que o secretário-geral dos comunistas trazia o blazer aberto de par em par. Completou o look com uma camisa azul-Lisnave.