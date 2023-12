É uma mudança de abordagem na saúde mental. Chama-se “Diálogo Aberto” (“Open Dialogue”) e foi desenvolvido no oeste da Lapónia, Finlândia, na década de 1980. Centra-se nas pessoas, em diálogos e conversas, e não nos sintomas.

O modelo baseia-se em vários princípios: providenciar ajuda imediata, idealmente em casa do doente e nas primeiras 24 horas depois do contacto com os serviços clínicos; considerar a rede de suporte familiar e social durante o tratamento; aceitar as incertezas. O diálogo, defende Jaakko Seikkula, mentor da ideia, psicólogo clínico e professor catedrático na Universidade de Jyväskylä, é o início e o fim de tudo.

Os estudos entretanto realizados confirmam a redução de hospitalizações, menos recaídas, menos prescrição de medicamentos, menos diagnósticos de esquizofrenia. Ao longo dos anos, este sistema de tratamento e organização dos serviços de saúde mental despertou a atenção em vários continentes e está a ser replicado em mais de 35 países – nomeadamente Portugal…..

O modelo “Diálogo Aberto” coloca o doente no centro da intervenção. Quão importante é esse diálogo para o seu próprio tratamento?

É muito importante. A definição de doente pode variar. A pessoa que está no centro das preocupações, a que podemos chamar doente, pode ser hospitalizada ou estar num modelo de saúde comunitária. Pensar, em primeiro lugar, nos médicos e nos profissionais de saúde, e no que entendem como o doente deve ser seguido e como tratar os seus problemas acaba por ser um descanso para todos. No “Diálogo Aberto” fazemos o oposto. Começamos por ouvir as ideias, sentimentos e experiências das pessoas, o que têm e o que sentem. Os membros da família também devem ser ouvidos.

Estamos a falar do envolvimento da rede familiar e social do doente, mães e pais, maridos e mulheres, mas também de amigos, colegas de trabalho, vizinhos

Exatamente. Todos.

