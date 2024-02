O fisco tem vindo a apertar as exigências para reconhecer o direito a uma taxa reduzida de IVA nas obras de reabilitação urbana. Vários promotores são confrontados com inspeções e correções ao IVA auto-liquidado a 6% e as decisões dos tribunais arbitrais têm sido contraditórias sobre as regras a cumprir para ter direito à taxa reduzida. As contradições são tais que até os árbitros envolvidos as apontam nos votos vencidos de decisões favoráveis à Autoridade Tributária (AT).

Para o presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), muitos projetos pararam devido à incerteza criada que, indica Hugo Santos Ferreira, é relativamente recente. Nos primeiros anos, após a aprovação de legislação específica (em 2014) para agilizar os processos de reabilitação, havia uma jurisprudência relativamente estável sobre o que eram projetos com direito a taxa reduzida, o que “contribuiu para que se verificasse em Portugal um processo sério de reabilitação dos nossos centros urbanos, que se tornou um caso de estudo internacional”, refere.

A lei determinava que os projetos de reabilitação urbana em edifícios com mais de 30 anos estivessem localizados numa zona de ARU (área de reabilitação urbana) para beneficiarem de IVA reduzido. Para tal, era apenas exigida uma declaração do município de como o imóvel se encontrava inserido nessa ARU delimitada e aprovada pelo município.

