"Fui um tonto, desci ao inferno e não dei pelo tempo passar". Histórias de quem recusou a vacina e se arrependeu

No dia em que João desenvolveu os primeiros sintomas da doença tinha feito um teste rápido na farmácia porque ia estar a trabalhar num evento no Porto. Deu negativo. Quando chegou a casa, já de noite, sentiu-se febril e automedicou-se com ibuprofeno e paracetamol. O alívio era momentâneo: quando o efeito dos comprimidos passava, os sintomas ressurgiam ainda com mais intensidade. O problema é que não conseguia contactar a Saúde 24, nem mesmo o número de emergência 112, porque as linhas estavam constantemente interrompidas.

Foi assim durante quatro dias. A 2 de dezembro, sozinho em casa, voltou a pegar no telefone: tentou fazer a cama de lavado, mas nem o lençol conseguia estender sobre o colchão. Os bombeiros de Coimbrões acudiram-no e transportaram-no até ao hospital, onde permaneceu completamente isolado num quarto nos cuidados intensivos.

E foi por lá que João começou a travar uma segunda batalha: além do coronavírus, também foi infetado por uma bactéria hospitalar multirresistente a antibióticos através do cateter que lhe foi instalado para facilitar a recolha de amostras de sangue para análises. Mesmo depois de ter saído do hospital e ter continuado a recuperação da Covid-19 em casa, continuou isolado por causa dessa mesma bactéria. Só teve liberdade total no último dia do ano.

Mas “a liberdade somos nós que a criamos”, defende. João diz que “olhou a morte nos olhos”, mas encontrou conforto nas pequenas coisas da vida: assim como antes da Covid-19 gostava de correr ao pôr do Sol na Praia da Madalena, no hospital sentava-se todos os dias num cadeirão junto à janela do quarto do hospital para apreciar os últimos minutos do dia. Foi assim que conservou o ânimo que agora lhe transparece na voz: “Foi uma grande aprendizagem para mim. Vivia num mundo completamente à parte. Mas sou uma pessoa muito positiva, talvez tenha sido o que me deu força para sobreviver”. Agora não tem dúvidas: “A base de tudo é tomar a vacina. E fá-lo-ia se pudesse voltar atrás”.

Margarida Pais: “Julgaram que no dia seguinte já estava do outro lado”

De todos os casos fatais de Covid-19 registados em Portugal, quase 65% são idosos a partir dos 80 anos — apesar de esta faixa etária representar menos de 6% de todos os infetados diagnosticados pelas autoridades de saúde. Margarida Pais tem 81 anos, é natural da Póvoa de Varzim e esteve internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga com Covid-19. Houve duas ocasiões em que sentiu que ia morrer. Mas sobreviveu para contar a história e apelar à toma da vacina — a mesma que recusou logo no início do processo de vacinação em Portugal.

Margarida também foi ventilada de forma não invasiva, tal como Benjamim Ribeiro, com o “Helmet”, assim se chama o capacete médico, que retoma um conceito descrito pela primeira vez no século XVI e foi desenvolvido durante a pandemia de poliomielite nos anos 50. O objetivo é auxiliar os doentes em hipoxemia — isto é, baixa concentração de oxigénio no sangue arterial. O capacete submete os alvéolos dos pulmões a uma pressão atmosférica mais elevada, permitindo uma maior retenção de oxigénio no interior.