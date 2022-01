Google Maps diz que Olivença não é portuguesa. Especialistas falam em erro "grave". Governo não responde

Defendendo-se sobre a opção que foi tomada relativamente à fronteira de Olivença, a Google diz ainda que existe “a possibilidade para os governos locais submeterem os seus dados diretamente no Google Maps através da ferramenta Geo Data Upload”. Além disso, a Google refere: “Estamos comprometidos em oferecer ao utilizador o mapa mais rico e atualizado possível. “O nosso trabalho nunca está finalizado e estamos constantemente a rever a nossa abordagem, consultando com parceiros, autoridades locais e o feedback do utilizador, de forma a garantir que os nossos mapas estão a acompanhar as mudanças no mundo”, menciona também.

Mesmo assim, e alertada sobre esta situação, a Google continua a manter a fronteira portuguesa como aquela que foi definida sob coação a Portugal em 1801 por Espanha e França, e não a que o país defende. Alertado e questionado sobre esta situação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não respondeu ao Observador sobre o tema, nem sobre se vai tomar alguma atitude.

Google não diz que fontes é que utiliza. Direção-Geral do Território não delimita fronteira portuguesa em Olivença. MNE não responde

Mesmo após insistência, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que trata das relações com Espanha, não diz quando foi a última vez que o Governo português reivindicou este território ao governo espanhol. O MNE não deu também qualquer resposta sobre alguma vez ter alertado a Google quanto a esta falha, nem se pronunciou também sobre se a forma como aparece este troço da fronteira deveria ou não ser alterada ou se considera este território português ou espanhol.

Paulo Otero, constitucionalista e professor na Universidade de Direito de Lisboa, diz ao Observador que vê este silêncio como algo “grave”. “Passa a ser grave se o Governo sabe e não age — implicitamente é um comportamento concordante com a conduta do Google Maps”, refere. O jurista diz que Espanha pode ver nesta omissão do governo português “um trunfo”, e continua: “Sobretudo, se o governo português alertado para isto nada faz junto da administração da Google”.

“Espanha pode ver nesta omissão do governo português um trunfo, sobretudo, se o governo português alertado para isto nada faz junto da administração da Google. Isto é implicitamente um trunfo que se está a dar ao espanhóis”, diz Paulo Otero.

Surge assim a questão sobre qual é a fonte que a Google utilizou para definir esta fronteira. No portal online do Ministério dos Negócios Estrangeiros (https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/), pesquisando-se sobre a questão de Olivença, encontra-se apenas uma referência — um artigo sobre o Congresso de Viena no qual se refere que desde 1815 se espera que seja feita a restituição deste território a Portugal.

O Observador entrou em contacto com a Direção-Geral do Território (DGT), pedindo acesso a um mapa oficial do país. Prontamente, um funcionário da DGT reencaminhou para a Carta Administrativa Oficial de Portugal, referindo que este documento está publicado online e pode ser visto através de um visualizador da respetiva direção. Aí, como em cartas militares portuguesas, a fronteira também não é delineada devido ao conflito existente. Porém, no caso do visualizador da DGT, dependendo do nível de ampliação feito, surge uma delimitação na zona de Olivença quando se faz uma aproximação ao local.

Em resposta por escrito ao Observador sobre esse mapa, a DGT afirma que “a informação visível a cada momento depende do nível de ampliação e do Tema e Cartografia selecionados” e esclarece que, quando surge uma delimitação, se deve aos “limites administrativos”. Como explica ao Observador Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito Internacional na Nova School of Law, não é errado por vezes aparecer uma delimitação como a dos mapas da DGT. Isto porque, explica o jurista, para todos os efeitos Olivença tem administração espanhola, apesar de, juridicamente, ser território português.

A DGT não revelou se alguma vez foi contactada pela Google relativamente aos limites fronteiriços portugueses, referindo apenas que a informação do visualizador “é de acesso livre e pode ser usada por qualquer cidadão ou entidade pública ou privada, nacional ou internacional, sem restrições e sem conhecimento prévio da DGT”. Além disso, escuda-se dizendo que “o uso desta informação é da exclusiva responsabilidade do utilizador”.

Kosovo, Gibraltar ou Crimeia. Noutros países, o Google Maps toma decisões diferentes

Não é preciso ir muito longe no Google Maps para perceber que a empresa opta por definir com um tracejado outras fronteiras de zonas disputadas. Como já referimos, também na Península Ibérica, em Gibraltar, a fronteira de Espanha tem um tracejado porque disputa este território com o Reino Unido. Desde 1713 que o território é reconhecido como sendo britânico devido ao Tratado de Utreque. Apesar das sucessivas tentativas do governo espanhol em voltar a ter o domínio desta península — um debate que foi relançando com o Brexit — a governo da região continua a ser inglês. Mesmo assim, a Google reconhece o conflito.

Em todo o mundo há casos em que a Google optou por não criar atritos relativamente a fronteiras e escolhe o tracejado para delimitar as suas fronteiras. Por exemplo, no Kosovo — que declarou a sua independência em 2008 e foi reconhecido como tal por Portugal e vários países nesse mesmo ano, mas que a República da Sérvia continua a reivindicar como sendo parte do seu território — grande parte da fronteira surge a tracejado. A nordeste, na Crimeia — território ucraniano que foi ocupado e anexado ilegitimamente pela Rússia em 2014 –, a Google decidiu também ter uma fronteira a tracejado.

O reconhecimento de conflitos fronteiriços entre países não páram por aqui no Google Maps. Na Abkhazia e na Ossétia do Sul, regiões da Geórgia que, segundo a Rússia e outros países — mas não a Geórgia –, são estados independentes, acontece o mesmo. Este conflito fronteiriço é de tal forma gravoso que, por exemplo, o governo português desaconselha a visita a estes locais a quem for à Geórgia na página oficial do MNE. Mas, mais uma vez aí, também os limites estão a tracejado na plataforma da Google.

Um pouco mais longe, na fronteira entre a Índia, o Paquistão e a China, são de tal forma complexas as fronteiras que o mapa quase parece um bordado em ponto-cruz devido às disputas de limites fronteiriços.

Este último exemplo na Ásia é dos casos mais flagrantes que mostra o “secretismo” que a Google utiliza em relação aos limites dos territórios, como contava em 2020 o The Washigton Post. Segundo o jornal norte-americano, há vários casos em que, dependendo do local onde está o utilizador, as fronteiras surgem definidas de maneira diferente, devido às reinvidicações que cada país faz à tecnológica.

Como comprovou o Observador, basta utilizar uma VPN (ferramenta que permite mascarar a localização do local onde se está a aceder à internet) para as fronteiras mudarem. Se virmos os limites fronteiriços da Índia como se estivéssemos nesse país, as mesmas surgem claramente delineadas. Desativando esta ferramenta — ou seja, se se utilizar o Google Maps a partir de Portugal — surgem fronteiras tracejadas.