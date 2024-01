O fim de semana que marca a entronização de Pedro Nuno Santos como líder do PS vai trazer as primeiras pistas sobre o futuro do partido, seja nas entrelinhas dos discursos ou nos nomes escolhidos para ocuparem as primeiras linhas do PS neste novo ciclo. O Observador sinaliza neste texto tudo aquilo a que é preciso estar atento nesta reunião dos socialistas, a começar pela despedida do “camarada” António Costa e pelo discurso de Pedro Nuno Santos, que deverá trazer as aguardadas novidades programáticas para lançar a pré-campanha eleitoral.

Nos bastidores, os socialistas estarão ocupados a ultimar as listas aos órgãos do partido, que é suposto mostrarem a união entre fações – mas no caso das listas de deputados e da elaboração do programa eleitoral o equilíbrio será mais precário, como conta o Observador neste artigo. Também por isso será importante ouvir com atenção José Luís Carneiro e os seus apoiantes, que se agarram aos 36% que obtiveram na corrida interna como garantia de que terão uma palavra a dizer no rumo do PS. Pelo meio, Pedro Nuno terá vários obstáculos e temas delicados para enfrentar, dos CTT à Justiça, se este domingo quiser dizer que encerrou o congresso com sucesso e mostrou um partido com vivacidade para os desafios que aí vêm.

Objetivo: união (pelo menos aparente)

