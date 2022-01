Hibisco, superfrutas, terroir e uma nova geração de tabernas: as tendências da gastronomia para 2022

Em formato fine dining — com menus de degustação que podem incluir entre quatro, sete a doze pratos –, bartenders convidados ou dj’s, “a constante novidade e a diversidade de experiências — sejam elas gastronómicas ou sociais, vieram para ficar”, sublinha o chef algarvio Rui Sequeira. “Hoje em dia, sair para jantar envolve toda a logística da segurança e dos testes da pandemia. Deixou de ser fortuito. O cliente sai menos vezes e a tendência é procurar experiências que diferenciem”, traça o chef do Alameda e do recém criado restaurante asiático Monky, ambos em Faro.

Cada vez mais em voga “para quem pode” e “especialmente na linha de Cascais, Lisboa e Comporta”, as experiências gastronómicas de luxo ao domicílio são, de resto, o mote do Once in While do chef Miguel Laffan. “Há cada vez mais residentes estrangeiros em Portugal que não se importam de pagar para ter serviços gastronómicos personalizados, que vão desde as compras com o chef ao acompanhamento in loco do processo.”

O que é da terra é bom