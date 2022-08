Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão russa à Ucrânia alterou o equilíbrio de forças na Europa que vigorava desde o final da Guerra Fria. Com um conflito armado à porta, a União Europeia (UE) aprovou seis pacotes de sanções económicas contra a sua vizinha oriental Rússia, censurou meios de comunicação subsidiados pelo Kremlin e demonstrou o seu apoio inequívoco à Ucrânia, que ganhou recentemente o estatuto de candidato para aderir ao grupo dos 27.

Naquilo que se transformou numa das maiores provas de fogo à unidade europeia, os 27 Estados-membros conseguiram coordenar os esforços para responder à ameaça que representa a Rússia. “Até agora, a resposta tem sido bastante unida e todos condenaram a invasão”, descreve ao Observador Marco Siddi, membro do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais. Ainda assim, o especialista destaca que “tem havido diferenças” na maneira como vários países têm reagido à ofensiva militar na Ucrânia e nos obstáculos que criam à aplicação de sanções.

Enquanto há países mais “cautelosos” e que procuram não cortar todos os laços diplomáticos com a Rússia, existem outros que manifestam uma “retórica mais bombástica” e declaram publicamente que Moscovo deve perder, distingue Marco Siddi. Não é de estranhar, portanto, que as alianças e blocos criados ao longo dos anos no seio da União Europeia se modifiquem.

