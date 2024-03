Idosos, mulheres e a "maioria invisível". PS tenta estancar perdas e acabar por cima

No comício da noite, António Vitorino também veio atirar ao “comentariado institucionalizado”, na mesma linha de vitimização do PS face ao tratamento da comunicação social. Não é a primeira vez que esta narrativa se destaca nas intervenções socialistas, o próprio Pedro Nuno Santos fez praticamente todo um discurso, no comício de Santarém, dedicado ao tratamento que a comunicação social faz da sua campanha.

Segurar o voto das mulheres e dos mais velhos

Com as sondagens desfavoráveis, os socialistas vão garantindo que, distrito a distrito, o contacto feito na rua pelos candidatos locais não tem encontrado resistências nem animosidade e que está a ser fácil mobilizar o partido no apoio ao líder que substituiu António Costa. Aliás, é para este passado que apontam, para 2022, na tentativa de ainda manterem a chama da vitória acesa, esperando que exista uma viragem que desempate as sondagens a seu favor.

O apelo ao voto dos indecisos vai, por isso mesmo, em níveis máximos, com a caravana a inaugurar esta quinta-feira um slogan novo, o “movimento mais um voto”, e o líder a pedir que todos “levem um indeciso a votar”. No topo da lista de prioridade neste apelo estão os mais velhos e as mulheres. Esta quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher, Pedro Nuno Santos insistiu neste eleitorado em todas as esquina por onde passou, até no meio da sempre caótica arruada em Santa Catarina.