Acabada a entrevista, ainda disse: “Tenho muitas saudades de representar, sabe?”. Sentado no cadeirão da pequena sala que serve também de escritório, a pose augusta e a dicção imaculada com que profere as palavras fazem esquecer a doença de Parkinson de que Luis Miguel Cintra (1949) sofre e transformam aquela parte da casa num pequeno palco.

À esquerda, o ecrã grande do computador tem uma página de Word aberta, com manchas de texto graficamente semelhantes às de um guião. Atrás do ator e encenador, co-fundador do Teatro da Cornucópia (1973-2016), há um janelão com vista desafogada sobre o Porto, as gaivotas circulam alto pelo céu da meia tarde e os seus gritos pontuam a conversa com alguma musicalidade. Na parede ao lado da janela, encontra-se um cachecol do Futebol Clube do Porto, esticado na vertical. Na última página do livro Pequeno Livro Arquivo (2023, ed. 70), onde reúne textos que foi escrevendo ao longo da sua vida de encenador, existe apenas uma fotografia sua, nas bancadas do Estádio do Dragão num dia de jogo.

Está de telemóvel na mão a devolver a fotografia, a tornar responsável o nosso lugar de espectadores naquela imagem. No fundo, a obrigar-nos a ser grupo. No apartamento cujo prédio está situado numa encosta alta de Vila Nova de Gaia, falámos sobre a sua condição de filho mais velho, sobre educação e família, sobre as lutas estudantis e o 25 de Abril, sobre catolicismo e também capitalismo, sobre touradas e futebol e, claro, sobre teatro. A propósito da memória ainda recente dos festejos do São João na Invicta, o ator recorrente dos filmes de Manoel de Oliveira diz-se sempre maravilhado com os milhares de balões a subirem pelo céu e a iluminarem a noite.

