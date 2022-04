Manter legado de Centeno, deixar obra feita e remendar conflitos. O plano de Medina, o político, nas Finanças

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de Mário Centeno, o independente, e João Leão, o técnico, chegou a vez de Fernando Medina, o político, apresentar o seu primeiro Orçamento do Estado. Seu, “salvo seja”, como disse o próprio ao apresentar o documento no edifício das Finanças, no Terreiro do Paço: o arranque do novo ministro começou com um documento já preparado em boa parte pela equipa anterior, condicionado pela conjuntura de guerra e com muitas promessas de continuidade da política de “contas certas”.

Mesmo assim, o ministro das Finanças mais político dos últimos anos fez questão de deixar clara uma ideia: Medina vai querer deixar um legado próprio nas Finanças e espera “ir mais além” na obra que quer deixar feita durante a maioria absoluta – sobretudo ao nível das empresas, área que a direita tantas vezes tem acusado os Governos Costa de descurar.

As diferenças para o antecessor imediato, João Leão, são palpáveis, tanto ao nível do estilo e da comunicação como, comenta-se no Governo, na relação com os outros ministros. Quanto a Mário Centeno, o pai das “contas certas” que Medina tanto preza, também há promessas de mudança – desde logo, no diálogo com instituições com quem as Finanças mantinham relações difíceis.