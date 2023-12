O helicóptero, que trazia as bandeiras do Iémen e da Palestina, apareceu de surpresa. Dele desceram vários homens armados, de cara tapada, que rapidamente aterraram no convés do navio. Apontaram as metralhadoras aos 25 homens e tomaram o controlo do Galaxy Leader num ápice. De seguida, levaram a embarcação e toda a tripulação para o porto de Hodeidah.

“Quando vi o vídeo pela primeira vez, não parecia real, parecia um videoclipe de hip-hop”, comentaria mais tarde Dimitris Maniatis. O especialista grego fora instado pelo jornal alemão Die Zeit a comentar o vídeo divulgado pelos Houthis naquela que foi a sua ação mais disruptora no Mar Vermelho até agora: o sequestro de um navio britânico, gerido por uma empresa japonesa, que está agora na costa do Iémen à guarda do grupo armado xiita.

