O centro direita e a direita ganharam mas sem maioria parlamentar e o país ficou dividido ao meio e eu era, na direita o que tinha melhores condições para dialogar com a esquerda que subia desta forma inopinada ao Governo”

Há muito da entrevista feita (e publicada pelo Expresso) por um dos fundadores do PPD-PSD (e da democracia), Francisco Pinto Balsemão, a outro dos fundadores do PPD-PSD (e da democracia), Marcelo Rebelo de Sousa, que é sobre capítulos que ambos viveram da história da política nacional, acertos de contas pessoais e um outro tanto de análise da história mais recente, como a da candidatura de Marcelo a Presidência da República, em 2016. A explicação é a do sentimento de uma “missão”, na sua perspetiva católica, perante um “país que ficou dividido” depois das eleições de 2015.

“Sou católico e essa dimensão marcou a atividade social, marcou a minha atividade académica e marca muito as minhas opções de vida, para o bem e para o mal”, sintetizou Marcelo sobre o que o rege mesmo no tabuleiro político. Diz responder sempre à pergunta: “Onde sou mais útil em termos de missão?”. No caso das Presidenciais de 2016, sentiu que “devia ser aí”, em Belém, tendo em conta a tal divisão que via no país e onde se tinha como alguém que sabia falar com a esquerda.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.