Marcelo só queria nomeação de Gouveia e Melo em março. Almirantado não se pronunciou

A cúpula da Marinha devia pronunciar-se (mais uma vez) sobre a exoneração do almirante Mendes Calado, primeiro, e sobre a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para aquelas funções, logo a seguir. Mas o “chumbo” ao afastamento do atual Chefe do Estado-Maior da Armada ditou o fim da discussão — e, na prática, Gouveia e Melo assumiu esta segunda-feira aquelas funções sem que os chefes do ramo se tenham pronunciado sobre as suas capacidades para o cargo. “Isto não é nada comum. Aliás, nada neste processo é comum”, diz ao Observador fonte militar conhecedora deste tipo de processos.

Na reunião de 23 de dezembro, o atual Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) era um dos militares sentados à mesa para discutir as mudanças no topo da estrutura do ramo. No Conselho do Almirantado têm lugar, além do almirante CEMA, os militares que desempenham funções de comando no ramo. Mas o Observador sabe que, ainda antes de os vice-almirantes partirem para a discussão sobre a exoneração de Mendes Calado, o almirante abandonou a sala, para não ter qualquer intervenção num tema que lhe dizia diretamente respeito.

O que se passou nos minutos seguintes deixa clara a divisão que o tema tem provocado na cúpula da Marinha. Depois da discussão, e já com o vice-CEMA Jorge Novo Palma a presidir à reunião (dada a ausência de Mendes Calado), a votação — que não é vinculativa —acabou partida ao meio: três votos a favor da exoneração e outros três votos contra. Do lado dos que se opunham ao afastamento do atual CEMA havia um nome de particular relevância: o do vice-almirante Sousa Pereira, chefe da Casa Militar do Presidente da República. Além de Sousa Pereira, também o vice-CEMA se opôs à exoneração do atual CEMA. Divididos a meio, o voto de qualidade do vice-almirante Novo Palma pesou na hora de desempatar e a posição do Conselho do Almirantado acabou por redundar num “chumbo” ao afastamento de Mendes Calado. Tudo igual ao que se passou em setembro.

Mas, desta vez, o processo haveria mesmo de avançar e a Marinha passaria a ter um novo almirante aos comandos do ramo. Só que, com o voto contra a exoneração do atual CEMA, os chefes da Armada consideraram que “já não fazia sentido” avançar para o segundo ponto da ordem de trabalhos: precisamente aquele em que deveriam discutir e votar sobre as capacidades de Gouveia e Melo para ocupar o lugar no topo da hierarquia do ramo. “Não é nada comum, nada neste processo é comum”, diz ao Observador fonte militar com experiência nestes processos de substituição.