Maria Filomena Mónica foi a convidada desta quarta-feira de José Manuel Fernandes e Carla Jorge de Carvalho no programa Contra-Corrente, da Rádio Observador. O novo livro da autora e socióloga, “O Político e o Cientista: Sócrates e Boaventura” (Relógio d’Água), serviu de ponto de partida para uma conversa que abordou temas como o estado da classe política, a cultura de assédio no meio académico, a normalização da “cunha” na sociedade portuguesa e os avisos que a própria autora recebeu a propósito do novo livro.

No livro, fala de Portugal como um país triste e compara-o com o Reino Unido. Porquê?

O Reino Unido tem dos campos mais férteis da Europa. Chove quando deve chover, faz sol quando deve. O solo é provavelmente um dos mais ricos, por isso é que no século XVIII a agricultura em Inglaterra já era tão próspera. E depois deram o salto para a Revolução Industrial, que começou ali porque havia também artesãos relativamente qualificados. Nós não tínhamos nada disto.

