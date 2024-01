Mariana Vieira da Silva considera que Luís Montenegro está a utilizar a Justiça para atacar politicamente os socialistas, aplicando um critério totalmente diferente para avaliar o caso que culminou na queda de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. “O que se pede neste momento é coerência. A partir do momento em que sobre cada caso digo o que digo conforme a proximidade que tenho ou deixo de ter à pessoa que é alvo daquela investigação, aí é que deixamos de poder ter um debate.”

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, a ainda ministra da Presidência e número dois de António Costa, explica que precisou de “tempo” para reorganizar as ideias depois da demissão surpreendente do primeiro-ministro e recusa ter ficado neutral na disputa entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro por uma questão meramente tática. Agora, diz confiar no novo secretário-geral do partido e rejeita a ideia de que os erros que Pedro Nuno cometeu o venham a prejudicar. “O próprio já reconheceu esses erros. E aquilo que é preciso é a capacidade de os ultrapassar”, diz.

A ministra, que será cabeça de lista do PS por Lisboa, não resiste a responder a Aníbal Cavaco Silva, que, em dois artigos de opinião publicados no Observador, argumentou que o seu governo tinha sido capaz de fazer muito mais do que o atual. “Não surpreende ninguém que alguém que tinha este nível de azedume face ao resto do mundo enquanto era responsável político agora também o tenha.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.