Naquele dia 11 de abril de 2011 o padre Arsénio e a sua companheira, Cristina — a mulher com quem nos últimos meses procurara a casa ideal –, chegaram à conservatória em Peniche convictos de que tinham feito a melhor escolha: um terreno de cerca de 5500 m2, em Autoguia da Baleia, com licença para construirem a moradia com que sempre sonharam, uma casa de piso térreo de cerca de 250 m2 e com piscina interior.

O negócio seria celebrado apenas em nome de Arsénio Isidoro e o cheque de 60 mil euros que usou nesse dia para pagar até era de uma conta dele. Mas, segundo o Ministério Público, o dinheiro que reuniu dias antes para aquele pagamento vinha de uma das seis instituições particulares de solidariedade social que geria sempre com Cristina – uma mulher casada e licenciada em gestão de empresas.

A casa – cuja construção acabaria por nunca ficar concluída devido ao atraso das prestações que iriam perfazer os 210 mil euros – foi apenas um dos bens que o Ministério Público (MP) encontrou que terá sido adquirido pelo casal com dinheiro de doações feitas a estas instituições ligadas à Igreja, por particulares, por empresas e até pela Segurança Social. Além deste património, os investigadores da Polícia Judiciária descobriram que o Porsche usado nas deslocações do casal também terá sido financiado da mesma forma, assim como um barco, duas motas de água, milhares de euros em roupa e, até, marisco.

Dinheiro que, acusa o MP, apesar de saberem não lhes pertencer, foi usado para “satisfação das necessidades pessoais e pagamento de despesas de caráter supérfluo por eles assumidas, como sendo viaturas desportivas de terra e mar, marisco e roupa de luxo”, lê-se no despacho de acusação que ao longo de uma centena de páginas descreve como os arguidos centralizavam as contas numa só instituição e como transferiam dinheiro para as suas próprias contas com justificações de obras de caridade que nunca existiram.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.