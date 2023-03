Num debate que tinha tudo para queimar o Governo, António Costa fez questão de levar logo uma série de anúncios no bolso para tentar desarmar a oposição. O problema é que além dos próprios anúncios não havia muito mais: há disponibilidade para rever aumentos salariais, mas não se sabe em que termos; também há abertura para baixar o IVA de produtos alimentares, mas não se sabe quais nem como; e haverá outros apoios às famílias, mas Costa não explicou como, quando e para quem.

O que se sabe é que o défice deverá ser mais baixo do que estava previsto — e a oposição aproveitou para atacar o “brilharete” que o Governo quer fazer em Bruxelas em plena crise inflacionista –, com Costa a garantir uma e outra vez que as suas contas certas são, precisamente, a condição essencial para que consiga depois atribuir os apoios necessários.

O outro ponto a que a oposição se agarrou para atacar foram as críticas de Marcelo Rebelo de Sousa, nunca tão presente (sem estar) num debate parlamentar, ao pacote da Habitação. Da esquerda à direita, os partidos lembraram Marcelo; do outro lado, Costa, respondendo em modo desabafo, também lembrou… que nas suas funções — ao contrário de outras — se faz mais do que “falar, falar, falar”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.