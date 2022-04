Miguel Relvas: "Montenegro tem mais condições para ser um bom líder da oposição"

“Não é possível continuar a pôr de lado os melhores”

Deixe-nos retomar: não foi o único a lançar Carlos Moedas, que decidiu não entrar na corrida, tal como Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro, Miguel Pinto Luz. São quase mais os não-candidatos…

Não é verdade. Miguel Poiares Maduro não tem sequer o perfil. Paulo Rangel tinha assumido de uma forma clara que perdeu as eleições, não havia lógica. Não havia uma listagem de candidatos. Tirando Jorge Moreira da Silva, Miguel Pinto Luz, Luís Montenegro ou Carlos Moedas, não havia. Ponto final, parágrafo.

Mas existe a sensação de que Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva são dois líderes para queimar neste período.

Não acredito nisso. Quando Durão Barroso foi eleito líder do PSD, houve congressos muito difíceis, com Santana Lopes, com Marques Mendes, e ele soube lutar, soube estar e a partir da oposição construir um projeto alternativo. Se Luís Montenegro ganhar as eleições, não me passa pela cabeça que Carlos Moedas, Miguel Pinto Luz ou Jorge Moreira da Silva não tenham lugar na estrutura do partido.

Deviam ser vices?

Devia estar naquilo que entenderem. Não me cabe a mim fazer as equipas. Têm de estar no Conselho Nacional e nos órgãos do partido. Não é possível para o PSD continuar a pôr de lado os melhores. Nos últimos quatro anos, os melhores quadros não tiveram funções no PSD.

Acredita que o rioísmo vai deixar o caminho livre?

Aquela atitude existia com uma pessoa. É uma atitude que não tem razão de ser, foi um tipo de comportamento muito negativo. A tradição no PSD é: quando um líder ganha eleições, fica; quando perde, vai à sua vida. Este líder perdeu duas eleições e quer continuar a condicionar. Um presidente de um grande partido “está presidente”; não é dono de um partido.

Jorge Moreira da Silva sugere que a candidatura de Montenegro não é a verdadeira candidatura da união porque esteve envolvido, citamos, em “guerrilha” e a “dividir” o partido.

Não acredito que isso possa ser dito com sentido. Também não vi Jorge Moreira da Silva ligado a Rui Rio. Estava a viver fora do país e sem estar cá no dia a dia. Isso faz parte e há sempre excessos. O que peço é que os dois candidatos não pisem as fronteiras no debate político. Para que se possam entender no dia seguinte. Um líder é aquele que tem a humildade de juntar.

O próximo líder do PSD está obrigado a vencer as europeias?

Naturalmente, mas não só. Também vai ter o referendo da regionalização. Vai ser muito importante — ou tão importante — como as europeias. É o futuro de Portugal que está em causa. Não tenho dúvidas nenhumas que a sociedade portuguesa se vai mobilizar num sentindo ou no outro. Eu estarei a lutar convictamente pelo não.

O PSD deve liderar essa campanha pelo não?

Não tenho dúvidas. Não apoiaria um líder do PSD que se junte a António Costa a defender um modelo de esquartejar mais o país. Já bastou o facto de o PSD se ter juntado ao PS para aprovar mais umas centenas de freguesias depois do trabalho que nós [Governo de Pedro Passos Coelho] fizemos.