Molière: a arte de uma gargalhada com 400 anos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se a Inglaterra é, no campo das letras, uma monarquia incontestável, com o trono a pertencer a Shakespeare, se em Espanha o sólio é de Cervantes e em Portugal de Camões, em França, a pátria literária por excelência, o campo é mais republicano. Entre Racine e Montaigne, ou Hugo e Balzac, a coroa está de tal maneira dividida que nenhum pode usar mais do que uma ponta dela.

Ora, numa corte tão povoada, só há um lugar fixo: Molière, que nasceu há 400 anos, será, com certeza, o bobo. O génio do riso e da paródia, da gargalhada estendida de Paris a Versalhes, é incomparável. Há, com certeza, outros escritores cómicos, porventura até mais cómicos. Há Rabelais, há Voltaire, sim, mas nem a prosa burlesca de Rabelais nem a paródia mordaz de Voltaire têm a mesma alegria cómica das grandes obras de Molière. O riso de Rabelais e Voltaire é de gozo e de troça, mas o de Molière, embora não se furte à troça, é um riso diferente, de divertimento. A boca que se abre de riso com Voltaire morde quando se fecha porque o seu teatro e a sua ficção visam ideias. Ora, embora Molière tenha fama de grande castigador de costumes e de trocista do Antigo Regime, o alcance do seu teatro é, ao mesmo tempo, mais modesto e mais profundo. Molière, mais do que um crítico de ideias, é um crítico de caracteres.

Se o século XVIII foi o século dos grandes sistemas filosóficos e da integração do Homem no grande complexo da Natureza, o “grand siècle”, na literatura francesa, foi o século de análise da especificidade humana. Voltaire, Rousseau, Condorcet, são precedidos por Pascal, La Bruyère ou La Rochefoucauld, os habitualmente chamados moralistas. Ora, entre as Máximas de La Rochefoucauld, os Pensamentos de Pascal e os Caracteres de La Bruyère há algumas óbvias semelhanças temáticas. O papel do orgulho na condução da vida, as subtis desformalizações do amor próprio, espalhado pelas obras mais sórdidas e pelas mais pias, tem um desenvolvimento interessante na literatura.