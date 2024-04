Mexida no IRS vai dar "bónus" fiscal no 1.º mês de aplicação (apontado para julho). O que vai mudar com a proposta do Governo?

O valor que o Governo vai propor de descida no IRS ainda este ano tem sido tema de polémica. Esta sexta-feira, Luís Montenegro apresentou a medida e voltou a frisar que o valor global de descida apresentado é face a 2023. Nas contas que anunciou, esta redução resultará num corte de 1.539 milhões de euros em relação ao ano passado, mas 348 milhões são fruto da descida agora anunciada.

As novas taxas ainda terão de ser debatidas e aprovadas pelo Parlamento, onde já entrou a proposta do Governo com a promessa de que, durante a legislatura, esta pode não ser a única alteração aos escalões do IRS.

Esta sexta-feira, 19 de abril, foram anunciadas as taxas que o Governo quer que sejam aplicadas aos nove escalões de IRS (embora só desçam em oito deles, o último fica sem alteração), garantindo desde já que fará a atualização nas tabelas de retenção assim que entrarem em vigor as novas regras. E serão tabelas que permitirão que em julho (se a aprovação for célere, como espera Luís Montenegro) seja feito um acerto face aos seis primeiros meses do ano em que vigoraram taxas diferentes — as que foram aprovadas no âmbito do Orçamento do Estado para 2024. O que significa que, no mês em que as novas tabelas de retenção entrarem em vigor, previsivelmente em julho, receberá um bónus fiscal no salário desse mês que provém dos acertos. Um bónus que não acontecerá nos meses seguintes, já que não haverá qualquer acerto, só a aplicação de novas tabelas. Há ainda que considerar que tudo isto terá uma conta final, que será feita em 2025, com a declaração de IRS referente a 2024.

O que propõe o Governo para as taxas dos escalões do IRS?

O Governo propõe baixar as taxas em oito dos nove escalões do IRS. Até ao oitavo escalão serão reduzidas em proporções diferentes. E baixa mais face à redução que o Governo socialista já tinha feito aprovar em sede de Orçamento do Estado para 2024, e que já estava em vigor, desde 1 de janeiro. Só que o Governo de António Costa tinha reduzido os cinco primeiros escalões, enquanto Luís Montenegro realça que o seu alívio vai até ao oitavo escalão. O nono, dos rendimentos mais elevados, acima de 81.199 euros, ficam fora desta descida da direita.

“Implica uma redução com maior dimensão nos rendimentos mais baixos, rendimentos que vão desde os 550 euros mensais até aos 1.100 euros mensais, do segundo e terceiro escalão do IRS, mas que vão também ao contrário do que sucede com Orçamento do Estado em vigor até ao sexto, sétimo e oitavo escalões. No caso do sexto escalão, tendo uma diminuição da respetiva taxa equivalente àquela que propomos para quarto e quinto escalões, estamos a falar de rendimentos líquidos de 1300/1400 euros mensais. É profunda a diferença face àquilo que estava vigente”, realçou Luís Montenegro, na conferência de imprensa que se seguiu ao conselho de ministros, afirmando que “esta ordem de rendimentos não pode considerar-se uma ordem de grandeza elevada. Estamos a falar da classe média, que precisam de ter alívio fiscal para fazer face às suas despesas”. “Este Governo face ao ano passado faz um alívio, integrando neste desagravamento os rendimentos que não excluem zonas que, a nosso ver, ficaram injustamente de fora no Orçamento do Estado”.

Na proposta que já chegou ao parlamento, o Governo propõe que o primeiro escalão tenha um corte, face ao que está em vigor, de 0,25 pontos percentuais, subindo para 0,5 pontos nos segundo, terceiro e quarto escalões. No quinto escalão a descida face ao que vigor será de 0,75 pontos e no sexto de 3 pontos percentuais, para voltar a descer para 0,5 pontos no sétimo e para 0,25 pontos no oitavo. Isto face ao que está em vigor. Face a 2023, que o Governo prefere usar, a descida é de 1,5 pontos no primeiro escalão, 3,5 pontos no segundo, 4 pontos no terceiro, 3 pontos no quarto, quinto e sexto escalão, 0,5 pontos no sétimo e 0,25 no oitavo. Ou seja, o Governo acaba por ir mais longe do que o anterior Executivo em todos os escalões, mesmo nos primeiros. E em alguns casos até foi além dos 3 pontos percentuais que tinha dito que iria cortar. “Nos primeiros 15 dias de funções é a primeira vez que um Governo toma uma medida com um alcance tão significativo como este”, considerou Luís Montenegro.