“Foi como o som de um trovão. Por um momento é como se estivéssemos num filme de terror.” Podiam parecer palavras que, ao longo de mais de um ano de guerra, têm sido repetidas por centenas de civis afetados pelos recorrentes ataques russos que atingem bairros residenciais, espaços culturais e até locais de culto um pouco por todo o território ucraniano. Mas o jogo inverteu-se. A frase é proferida por Andrei, um residente de Moscovo, depois de uma das mais recentes incursões com drones supostamente lançados pelas tropas de Kiev ter levado as linhas de conflito para lá da fronteira Rússia-Ucrânia, até à porta dos que na capital se julgavam em segurança.

É apenas um dos múltiplos ataques denunciados pelas autoridades russas como “atos de terrorismo” das tropas ucranianas e que se têm vindo a intensificar ao longo das últimas três semanas, numa altura em que a dinâmica das ofensivas e contraofensivas está a produzir resultados pouco visíveis. O que significam? Uma mudança na narrativa que o Kremlin quer passar de que o conflito se delimita nas fronteiras do território ucraniano, resume o major-general Arnaut Moreira, especialista em geopolítica, em declarações ao Observador.

“Não é possível ganhar esta guerra, como se está a ver, sem que a Rússia sinta que no seu território existe um alastramento do conflito e, portanto, a criação de condições de insegurança”, considera. A Ucrânia, defende, procura assim não vantagens de natureza militar, mas políticas, através de ações de tal maneira visíveis, mesmo que pouco significativas, que tornem impossível para o Kremlin disfarçar que o território russo está a ser alvo de ataque. E não é só na capital, mas também nas águas do Mar Negro sobre as quais mantinham até agora um domínio. Mas que tipo de ofensivas são estas, que estão a pôr a descoberto as fragilidades russas? E pode esta mudança de atitude de Kiev turvar as linhas entre “agressor” e “vítima” que, de modo geral, se estabeleceram após a invasão de 24 de fevereiro?

