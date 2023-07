“As pessoas entram, saem, estão sentadas a beber copos, estão à conversa, ainda ouvem o palco que está atrás. Para passar uma ideia, para fazer um bit comprido fica complicado”, diz Diogo Batáguas, humorista, um par de horas antes de subir ao Palco Comédia do NOS Alive. As condições de um festival de verão parecem tudo menos ideais para espetáculos de stand-up e, ainda assim, a comédia tem conquistado terreno nos festivais.

Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum encontrar grandes nomes do humor dispostos a atuar neste género de eventos, que têm acomodado a comédia numa área dedicada, habitualmente um palco coberto com um ambiente mais intimista. Não nos enganemos: há quem use o espaço para se abrigar do frio ou para poupar as pernas para os concertos que se avizinham, mas há quem vá (e quem fique) pelas piadas.

A atuação de Batáguas no primeiro dia do festival que aconteceu no último fim-de-semana em Algés, por exemplo, juntou espectadores numa tenda sobrelotada, naquela que foi uma das maiores enchente deste ano naquele palco. “Já fiz aqui stand-up duas vezes. A primeira foi a meio da tarde ou no início, estava naqueles primeiros slots onde ninguém queria saber disto ainda”, recorda ao Observador. “Não correu nada bem. O espaço é grande, está preparado para levar mil ou duas mil pessoas e estavam 25”.

