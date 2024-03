O mundo intrincado dos fundos europeus. Como chegam às empresas e como se fiscalizam?

O que é o PRR?

O Plano de Recuperação e Resiliência — vulgarmente conhecido como a “bazuca” europeia — foi proposto durante a pandemia para ajudar os países a implementar reformas e investimentos com o objetivo de reporem o crescimento económico pós-Covid e acelerar a convergência europeia, com projetos a implementar até 2026. No caso português, o PRR foi aprovado em julho de 2021 e a primeira tranche (na verdade, foi um adiantamento) foi entregue em agosto desse ano, no valor de 2,2 mil milhões de euros.

Inicialmente, Portugal propôs-se a receber da “bazuca” 16,6 mil milhões de euros, dos quais cerca de 13,9 mil milhões em subvenções e 2,7 mil milhões em empréstimos através do Banco de Fomento, mas perante nova crise — desta vez, da inflação — propôs uma reprogramação que fez subir a dotação total para 22,2 mil milhões de euros para concretizar 44 reformas e 117 investimentos. Esta reprogramação foi justificada com a inflação e alterações nos projetos. E trouxe uma novidade: parte do reforço passou a ser financiada pelo Orçamento do Estado.

Há três tipos de beneficiários envolvidos no PRR: os intermediários, os diretos e os finais. Os beneficiários diretos são escolhidos pela comissão interministerial presidida pelo primeiro-ministro para projetos muito específicos (por exemplo, a ampliação da linha do metro).

A execução das restantes reformas e investimentos é contratualizada pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal com agências ou organismos públicos — estes são os intermediários, que são responsáveis pela implementação de um investimento inscrito no PRR, mas cuja execução é assegurada por entidades terceiras por si selecionadas. É aqui que podem entrar as empresas ou outras entidades públicas — aqui denominadas como beneficiários finais, que também podem ser organizações privadas e públicas ou pessoas a título individual. Os beneficiários intermediários, após contratação com a Recuperar Portugal, lançam os concursos para os beneficiários finais.

Quem gere o Portugal 2020 e o PT 2030?

Os fundos provenientes do quadro de financiamento plurianual têm como coordenador nacional a ADC (Agência para o Desenvolvimento e Coesão), que atua ao nível de coordenação técnica, estando a coordenação política assente numa Comissão Interministerial de Coordenação. Há depois as entidades gestoras no caso do quadro plurianual, como o Compete 2020 ou o Compete 2030. No caso do PRR, criou-se uma estrutura de missão para a gestão desse programa que foi criado na pandemia. Em qualquer dos casos, estas entidades gestoras contratualizam com outras entidades a operacionalização das candidaturas, aprovações e fiscalização. São os chamados organismos intermédios que, na prática, são os contactos diretos com os beneficiários últimos, que podem ser empresas, associações, universidades, laboratórios, entidades públicas, etc.

No caso do Compete, os organismos intermédios são a AICEP, o IAPMEI, a ANI, o Turismo de Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Estes organismos são também intermédios no Portugal 2030 e, ainda, no PRR. As entidades gestoras é que têm a incumbência de avaliar projetos e pagamentos.

Quem gere o PRR?

A gestão e coordenação do PRR é feita a vários níveis. Por um lado, existe uma comissão interministerial que é presidida pelo primeiro-ministro e inclui alguns membros do Governo e tem a seu cargo a gestão política estratégica do plano e que assegura que este está em linha com as orientações estratégicas e nacionais.

Mas não está sozinha na coordenação. A Estrutura de Missão Recuperar Portugal também tem a parte da coordenação técnica e de gestão e garante que as diversas componentes do PRR são operacionalizadas. Também é responsável pelo acompanhamento, avaliação e interação com a Comissão Europeia, assim como a auditoria e controlo e, especificamente, a implementação do sistema de controlo interno (que veremos a seguir).

Há, ainda, uma comissão nacional de acompanhamento, presidida por uma “personalidade independente” que é atualmente Pedro Dominguinhos. Esta comissão inclui “personalidades de reconhecido mérito” e entidades do setor empresarial, das áreas da ciência, social, cooperativa e territorial e verifica a execução do PRR, assim como os seus resultados, e analisa os fatores que afetam a sua execução. Também pode propor recomendações e chegou a fazê-lo — em março de 2022, no primeiro relatório sobre o PRR, propôs que se verificasse se os investimentos estavam ou não a produzir os resultados pretendidos e sugeriu a criação de indicadores para ajudar nesse trabalho.

Como se candidatam as empresas?

As entidades que se queiram candidatar a fundos europeus (Portugal 2020, antes, e ao Portugal 2030, agora, assim como ao PRR) têm de sujeitar as suas candidaturas no portal Balcão dos Fundos, uma plataforma eletrónica na qual têm de se registar e através da qual entregam o formulário, a documentação pedida, nomeadamente balanços e demonstração de resultados (até porque se exige aos beneficiários que apresentem uma situação económico-financeira equilibrada e demonstrem ter capacidade de financiamento da operação, tendo-se acrescentado no Portugal 2030 a determinação de que não podem estar em processo de insolvência) e o projeto a ser financiado. É também nesta plataforma que pode ser consultada a conta-corrente e as operações. Muitas empresas recorrem a consultoras para ajudarem na elaboração e submissão do projeto.

Há que aguardar o chamado Aviso, que é a abertura do concurso para determinado apoio, sendo aí colocadas as condições de acesso e os limites elegíveis para apoio. No caso do Portugal 2030, os primeiros avisos só foram lançados na segunda metade do ano passado. O Portugal 2030 começou, teoricamente, em 2021. Até final de janeiro, o Portugal 2030 tinha 503 operações aprovadas com um investimento de 840 milhões de euros. A maior parcela é referente ao programa Pessoas 2030. Tinham, até ao final do primeiro mês de 2024, sido lançados 244 avisos com 3.688 milhões a concurso. Estão programados para 2024 um total de 537 avisos, mobilizando 7 mil milhões.

Os projetos podem ser submetidos de forma individualizada, por um único beneficiário, ou em conjunto por mais do que um beneficiário, que pode até ser feito por uma associação. Cada aviso tem um limite de apoio elegível.

No caso do PRR, no site da Recuperar Portugal, assim como nas páginas dos vários beneficiários intermediários (por exemplo, o IAPMEI, no caso das agendas mobilizadoras), estão disponíveis os avisos e os requisitos para submeter a candidatura.

Como são pagos os apoios nos diferentes programas?

Nos quadros plurianuais de financiamento, quer no Portugal 2020, quer no Portugal 2030, depois de aprovada a candidatura, é feito um pré-financiamento ou adiantamento. Também no PRR, na maior parte dos casos, começa por ser feito um adiantamento para garantir que as empresas e outras entidades conseguem fazer os investimentos necessários. No caso das empresas, esse adiantamento começou por ser de 13% do valor do projeto, mas passou recentemente para 23%, podendo nalguns casos chegar aos 30%. No caso do Portugal 2030, o adiantamento podia chegar aos 10% do valor total aprovado, conforme diploma publicado em março do ano passado.

A partir daí, por cada pedido de pagamento (no caso das agendas mobilizadoras no PRR, podem ser feitos até quatro pedidos de pagamento por ano), tem de se apresentar a fatura, que tem de ser validada. Por exemplo, o sistema de controlo interno dos beneficiários intermediários (que explicamos de seguida) tem de verificar se aquela fatura corresponde a uma despesa no âmbito do projeto, se é razoável tendo em conta o que foi contratualizado, etc. Ou seja, no limite, se a empresa não encontrar a justificação da despesa devolve o dinheiro que já recebeu de adiantamento.

Nos fundos os pagamentos são feitos através de reembolsos tendo em conta a execução física ou financeira reportada após os adiantamentos e no saldo final do projeto.

Como é feita a verificação dos pagamentos?

Há vários níveis de fiscalização. Um primeiro logo quando é feito o pedido de pagamento por parte do promotor do projeto. São verificadas as faturas e a correspondente elegibilidade. Essa verificação é feita pelo organismo intermediário. Boa parte do controlo é documental, se tem as faturas e os registos dos pagamentos bancários, por exemplo. Há ainda a possibilidade de haver um controlo físico, verificar no terreno se o projeto está a ser executado e as despesas realizadas. Mas, segundo fontes que estão habituadas a lidar com estes procedimentos, esta verificação in loco nem sempre é feita e nem se consegue verificar todas as faturas no terreno.

Os beneficiários têm de permitir o acesso aos locais de realização das operações e bem como aos sítios onde se encontrem os elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo das operações aprovadas, tendo de guardar os comprovativos.

Especificamente no caso do PRR, as “boas práticas” ditam que os beneficiários intermediários devem organizar idas ao terreno aos projetos para garantir que os investimentos estão a ser feitos (e de forma adequada), o que nalguns casos é feito apenas por amostragem, dependendo do número de beneficiários finais. A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR também está a fazer visitas ao terreno e se suspeitar de alguma irregularidade pode remeter para a estrutura de missão e os beneficiários envolvidos. Os programas plurianuais também têm comissões de acompanhamento designadas e que fazem essa fiscalização.