Orçamento em vigor tem margem para acomodar planos de novo Governo para 2024. Algumas medidas já tiveram o teste parlamentar

A terceira medida tem a ver com a proposta de isentar de contribuições e impostos os prémios de desempenho até ao limite equivalente a um vencimento mensal (15.º mês).

As três propostas foram contabilizadas pela AD como tendo um custo na legislatura de 3.000 milhões. Mas, segundo a coligação, o impacto da medida referente ao IRS Jovem, contabilizado em 1.000 milhões, seria registado em 2025. Já os 2.000 milhões de corte na receita das duas outras medidas seriam registados, de acordo com a AD, num horizonte entre 2024 e 2026, ou seja, em três anos, com um valor anualizado de mais de 660 milhões de euros.

A pretensão de mudança nas taxas marginais do IRS por parte do PSD já vinha da proposta do Orçamento do Estado para 2024, altura em que o partido, então na oposição, tinha apresentado a sua ideia para os escalões. E motivado por isso os responsáveis social-democratas tinham dito que pretendiam, caso vencessem as eleições, avançar com a mudança do IRS logo que entrassem mediante um retificativo.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, António Leitão Amaro admitiu que “um retificativo é praticamente inevitável”, acrescentando, ainda, que “Luís Montenegro disse que não sendo um orçamento no qual nos revimos, iríamos fazer ajustamentos – até porque precisamos de lançar várias medidas nos primeiros 60 dias, algumas delas implicam despesa, como o programa de emergência na saúde”. O líder do PSD já tinha assumido que “opções políticas da base do Orçamento do Estado e muitas das suas propostas, nomeadamente de incidência fiscal, não merecem nem vão merecer a nossa concordância e serão corrigidas, como democraticamente deve acontecer, quando um Governo, se for liderado por nós, for empossado”.

Fiscalistas e juristas concordam que pode haver mudanças em sede de IRS sem que haja a necessidade de um retificativo. Mas, como é matéria fiscal, tem de ir, de qualquer forma, ao Parlamento e aí as contas difíceis com a nova composição da Assembleia da República começam a fazer-se.

No entanto, considerando as votações no Parlamento em sede de Orçamento do Estado para 2024, a proposta do PSD sobre o IRS Jovem foi chumbada com a abstenção de Livre e Bloco de Esquerda (que na especialidade tinham votado a favor, mas na avocação a plenário mudaram para abstenção), votos contra do PS e PCP. Todos os outros partidos — PSD, Chega, IL, PAN — votaram a favor, o que na próxima legislatura pode ser suficiente para passar.

Já a proposta de alteração das taxas marginais de IRS do PSD, também reprovada em sede de Orçamento para 2024, mereceu os votos favoráveis do PSD, Chega e PAN. A IL, neste campo, absteve-se e PS, Bloco, PCP e Livre votaram contra.

Ou seja, nestas duas propostas o Chega votou ao lado do PSD, tal como o PAN. Este trio votou, também, favoravelmente à proposta de isentar de IRS o que ficou conhecido como o 15.º mês — neste caso, PS, PCP, Bloco e Livre votaram contra; PSD, Chega, IL, PAN a favor.

Luís Leon, sócia da Ilya, realça ao Observador que estas propostas não têm de ser incluídas num orçamento, apesar de “qualquer alteração de leis fiscais tem de ser aprovada no Parlamento porque são uma matéria de reserva da Assembleia da República”. E acrescenta: “Já tivemos muitas alterações ao IRS sem retificativo. Por exemplo já existiram muitas alterações ao regime fiscal dos rendimentos prediais fora do orçamento e sem retificativo. O exemplo mais recente é o pacote ‘mais habitação’ que mudou diversas regras fiscais com impacto em 2023”.

As propostas da AD têm impacto ao nível da redução da receita orçamental. E, como sublinha, Maria Oliveira Martins não é preciso mexer no Orçamento para aprovar medidas que baixem a receita. As receitas inscritas no Orçamento são importantes como previsões, mas não são vinculativas (ao contrário de limites de despesa). “O Governo não está impedido de fazer propostas de lei à AR que baixem a receita”, mesmo sem um retificativo. Já a oposição não o pode fazer por causa da lei travão. “Só o Governo pode propor medidas que tenham incidência na despesa e na receita” sem um retificativo. Eventuais medidas da oposição no mesmo sentido (perda de receita) só poderão ter impacto no ano económico seguinte, a não ser que sejam enquadradas num orçamento retificativo cuja proposta é iniciativa exclusiva do Governo.