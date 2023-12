Natal e Passagem de Ano no Centro de Portugal? Temos!

Por exemplo, sabia que é em Penamacor que se acende, todos os Natais, o maior Madeiro de Natal de Portugal? É verdade! Se não sabe do que se trata, o Madeiro é uma grande fogueira que é feita no adro da igreja, onde a população se reúne depois da Missa do Galo. Mais do que uma grande festa, é uma tradição local que fomenta o encontro entre várias gerações de Penamacorenses. Tudo acontece na noite de 23 para 24 de dezembro e é um ritual que promete ficar na memória.

Já conhece o maior Presépio do país? É no Sabugal que poderá visitá-lo. Construído através de materiais recolhidos na natureza, tais como troncos de castanheiros, heras e musgos, é um evento que se afirma como marca identitária do concelho e através do qual o Município do Sabugal convida residentes e visitantes a deixarem-se envolver pelo espírito natalício. O melhor de tudo é que, junto do Presépio, poderá ainda visitar um Mercado de Natal, com exposições e várias atividades para preencher o seu dia.