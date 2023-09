Não é por acaso que a costa mediterrânica do continente europeu é um dos principais destinos de férias do mundo, recebendo anualmente mais de 400 milhões de turistas internacionais. O calor do verão, as temperaturas amenas no resto do ano e as águas quentes do Mediterrâneo deram ao sul da Europa a sua vocação turística, um setor responsável por 15% do PIB da região. Mas tudo isso pode estar em risco devido às alterações climáticas: com o aquecimento global, o sul da Europa poderá tornar-se demasiado quente e desconfortável para atrair turistas, que vão começar a procurar o tempo ameno mais a norte, nas regiões que hoje são demasiado frias para captar os veraneantes.

Esta conclusão não é uma novidade: são bem conhecidos os dados que mostram como o aquecimento global está a fazer subir as temperaturas em todo o planeta e, por conseguinte, a transportar para latitudes mais elevadas as características climáticas típicas do equador. Há até o risco de a faixa em torno da linha do equador atingir temperaturas que serão demasiado elevadas para os humanos viverem, colocando 3,5 mil milhões de pessoas em risco de se tornarem refugiados climáticos. Em simultâneo, nas próximas décadas, algumas regiões da Europa poderão começar a registar condições climáticas parecidas às que se verificam hoje em dia no norte de África.

Mas um novo estudo, publicado recentemente, dá números concretos a esta realidade: em diferentes cenários de aquecimento global (1,5ºC, 2ºC, 3ºC e 4ºC), o aumento das temperaturas médias vai fazer deslocar a procura turística do sul do continente europeu para o norte. O Algarve e o Alentejo contam-se entre as regiões da Europa mais afetadas pela diminuição da procura turística, podendo perder mais de 5% dos turistas que recebem anualmente no cenário mais pessimista. Em contrapartida, regiões como o norte de França e da Alemanha, a Dinamarca, o Reino Unido e até os países nórdicos, cujas condições climáticas se vão tornar progressivamente mais amenas, deverão ver a procura turística aumentar significativamente.

