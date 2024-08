O caminho de Maria Luís Albuquerque para aqui chegar em nove casos polémicos

Swaps. Os contratos “mesmo muito maus” que quase afundaram a então ministra

Foi graças a um conceito financeiro inglês que poucos sabiam descodificar que Maria Luís Albuquerque chegou à ribalta da política. A então secretária de Estado fechou um acordo com bancos internacionais para antecipar os contratos de swaps feitos com empresas públicas, sobretudo de transportes, que estavam a gerar perdas avultadas. Os produtos financeiros contratados pelos gestores públicos durante o Governo de José Sócrates foram denunciados como tóxicos e os partidos no poder tentaram capitalizar o caso num ataque aos socialistas, com uma comissão de inquérito ao tema. Mas a iniciativa acabou por rebentar nas mãos do próprio Governo e, em particular, nas de Maria Luís Albuquerque que, ao ser promovida a ministra, se tornou um “alvo a abater” no verão de 2013.

[Já saiu o quinto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódios]

Depois de ter dito que os anteriores responsáveis pela pasta das Finanças não tinham alertado para este problema, Maria Luís foi desmentida duas vezes. Por Teixeira dos Santos, ex-ministro socialista que garantiu ter passado o tema ao sucessor, Vítor Gaspar. E pelo ex-secretário de Estado Costa Pina que até revelou que a então secretária de Estado tinha-se mostrado preocupada com o Metro do Porto. “Eu continuo a dizer que não minto e que aquilo que disse continua a ser verdade”, respondeu quando foi acusada de faltar à verdade.

Esta comissão de inquérito marcou a estreia de Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda e teve intervenções dos então deputados socialistas (e futuros ministros), João Galamba e Ana Catarina Mendes que até assinalou: “É um facto inédito um membro do Governo vir três vezes consecutivas a uma comissão de inquérito”, por declarações “imprecisas, erráticas, contraditórias….”.

Ao longo dos trabalhos ficou ainda demonstrado que a ministra tinha assumido responsabilidades na área financeira da Refer, e mais tarde do IGCP (Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público) quando alguns destes swaps foram contratados. Maria Luís Albuquerque tremeu, mas não caiu, mas teve de sacrificar o seu secretário de Estado, Joaquim Paes Jorge, depois de terem saído notícias de que tentou vender swaps à República quando trabalhava na banca de investimento.

O acordo feito para eliminar os swaps envolveu pagamentos antecipados a grandes bancos internacionais que ajudaram Portugal a regressar aos mercados da dívida. Só ficou o banco que tinha mais contratos “lesivos”, o Santander, que abriu uma guerra jurídica contra o Estado português em Londres. E a provável vitória do banco levou o Governo sucessor a chegar a um acordo que implicou pagar os juros vencidos desde 2013 de mais de 500 milhões de euros. Maria Luís Albuquerque tinha dado ordem às empresas públicas para deixarem de pagar os juros porque “estes contratos eram mesmo muito maus”, como explicou numa entrevista já depois de ter abandonado o cargo.

Austeridade ficou colada a Governo de Passos Coelho que promoveu Maria Luís a ministra das Finanças mesmo contra Paulo Portas

Quando assumiu funções no Governo do “aluno” Pedro Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque tinha a secretaria de Estado do Tesouro e Finanças, o mesmo é dizer que tutelas as empresas públicas e a gestão da dívida pública – que como o país teve de recorrer a ajuda da troika teve um período sem ir ao mercado. Vítor Gaspar assumiu, nesse Governo de Passos – eleito depois da demissão de José Sócrates e depois do país ter chamado a troika –, a pasta das Finanças. Maria Luís era uma das suas secretárias de Estado – estavam também como secretários de estado, Paulo Núncio (assuntos fiscais e atual deputado do CDS), Luís Morais Sarmento (orçamento e que foi recentemente escolhido para administrador do Banco de Portugal), Hélder Rosalino (administração pública e que está a acabar o mandato no Banco de Portugal).

Por isso acaba ligada ao período de austeridade que aconteceu por imposição do programa de ajustamento que obrigou a cortes salariais, cortes nas pensões, aumento de impostos. Na mesma mesa em que Vítor Gaspar anunciou “um enorme aumento de impostos” para 2013 estava Maria Luís Albuquerque que nesse período ficou com a tarefa de privatizar um conjunto de empresas. A austeridade e os anos da troika colaram-se a Maria Luís Albuquerque que acabou a ascender a principal responsável pela pasta das Finanças quando Vítor Gaspar bateu com a porta alegando falta de coesão no Governo. Mesmo com a oposição de Paulo Portas, que ainda teve uma demissão irrevogável (da qual recuou), Maria Luís assumiu mesmo as Finanças em julho de 2013 chegando à pasta na altura da decisão da saída limpa, possível porque Portugal conseguiu colocar dívida junto de investidores privados internacionais.

A “frustração de expectativas” pouco antes da resolução do BES

“Quem enganou as pessoas foram os acionistas do banco, que fizeram o que fizeram”. Sem subir em demasia o tom de voz, foi nesta parte da audição parlamentar que Maria Luís Albuquerque mais deixou vir ao de cima a exasperação em relação ao tema do BES. Momentos antes, uma deputada do PS, Jamila Madeira, tinha acusado o governo PSD/CDS de ter dado, publicamente, garantias de tranquilidade relativamente ao banco.

Quando Maria Luís mostrou confiança de que o BES estava protegido dos problemas do Grupo Espírito Santo, fê-lo, disse, porque outros lhe tinham transmitido essa informação – estaria a referir-se ao governador Carlos Costa. “Face à informação que eu tinha, à informação que me era prestada e que eu pedi que me fosse prestada, havia todas as razões para acreditar que o Banco Espírito Santo estava suficientemente protegido para não ter um problema de viabilidade mesmo que os riscos se materializassem”, afirmou, acrescentando que seria “completamente contraproducente” um ministro manifestar preocupação com a solidez de um banco tão importante.

Um ano depois de assumir a liderança do Ministério das Finanças, o colapso do BES rebentou-lhe nas mãos. Sete anos depois, quando foi ouvida no Parlamento, Maria Luís Albuquerque recusou ter varrido para debaixo do tapete os problemas do BES para não perturbar a chamada “saída limpa” do programa da troika (isto é, evitando-se um segundo resgate como na Grécia e mesmo um eventual “programa cautelar”).

Da mesma forma que outros bancos, como o BCP, o BPI e a própria Caixa foram ajudados pelo Estado, recebendo empréstimos (ressarcidos com juros elevados), o BES também poderia ter recebido ajuda. Mas Ricardo Salgado não quis. “A explicação que corria era que o BES estava traumatizado com os processos de nacionalização que se seguiram ao 25 de Abril, que para a família seria um acontecimento muito traumático e que, portanto, havia ali uma questão de princípio de que não queriam recorrer ao apoio público”, lembrou a ex-ministra das Finanças.

“Mais tarde”, assinalou depois Maria Luís Albuquerque, “percebeu-se melhor o porquê”: Salgado recearia que o maior escrutínio dos supervisores, associado a essa ajuda pública, poderia revelar a fragilidade da instituição financeira. Do ponto de vista do Governo, o facto de o BES ter conseguido fazer dois aumentos de capital no mercado aberto ia dando algum conforto, indicou Maria Luís Albuquerque. O banco não tinha de cair, mas acabou por cair porque Salgado usou o banco para tentar salvar o grupo, disse Maria Luís. “O que levou a isto foi um montante de [perdas de] 1.500 milhões que ninguém conhecia até meados de julho e que resultaram de uma desobediência expressa às instruções do Banco de Portugal”, sublinhou a ex-ministra das Finanças. O Governo de Passos Coelho recusou pôr a Caixa a ajudar as empresas não financeiras do grupo de Salgado.

Salgado acabou por sair, e Maria Luís disse na comissão parlamentar de inquérito que o grande problema foi não se ter afastado o banqueiro muito tempo antes. Sucedeu-lhe Vítor Bento, que mal chegou, a 14 de julho de 2014, se viu confrontado com uma realidade cuja gravidade até para si foi surpresa – nas contas semestrais (que não quis assinar) inscreveram-se 4,3 mil milhões de euros em imparidades, o que resultou em quase 3,6 mil milhões de euros em prejuízo só naquele primeiro semestre. Esses prejuízos deixaram o BES entre a espada e a parede, com poucos dias para se recapitalizar – e a linha de recapitalização pública (a parte dos 12 mil milhões de euros que não tinham sido usados pelos outros bancos) poderia ser uma hipótese. Para isso, Carlos Costa pediu aos gestores do banco que fossem “falar diretamente com a senhora ministra das Finanças”, para saber qual seria a recetividade do Governo para que essa ajuda pública fosse prestada. A “senhora ministra das Finanças” era Maria Luís Albuquerque, que terá dito a Vítor Bento e aos demais que a recetividade do Governo para tal coisa era “nula”.

Foi uma “frustração de expectativas”, confessou mais tarde Vítor Bento, que pouco depois bateria com a porta no BES. Bento revelou que lhe tinha sido dito de que seria possível o acesso à tal linha pública de recapitalização, com vista a montar um plano de reestruturação ao longo de vários anos – um plano que Bento ainda hoje considera que teria sido viável e teria poupado muito dinheiro aos contribuintes portugueses. Maria Luís Albuquerque contou uma história diferente, na mesma comissão de inquérito. “A linha de capitalização pública estava disponível”, havia mais de seis mil milhões de euros disponíveis – mas “nenhum pedido foi apresentado“, afirmou a ex-ministra, reconhecendo que apenas disse a Vítor Bento que uma recapitalização nos moldes em que tinha sido feita nos outros bancos já não seria possível porque a legislação europeia, entretanto, já tinha mudado no sentido de tornar mais complexas as injeções estatais em bancos. Aquilo que Bento tinha imaginado “era uma ideia romântica”, disse Maria Luís Albuquerque no parlamento.