O 'cerco' aos não vacinados está a apertar por todo o mundo. Mas será que funciona?

Tiago Correia rejeita que a reação negativa às vacinas contra a Covid-19 seja maior que a registada no passado, com outras doenças. O que mudou, diz o especialista, é o contexto em que vivemos, onde os media e a Internet amplificam e disseminam as discussões. “Tivemos a Guerra do Golfo em direto, foi a primeira guerra globalizada, e esta é a primeira pandemia globalizada. Significa que discutimos ciência, discutimos política, discutimos leis todos os dias. Não nos surpreende nada que o debate sobre as vacinas seja intenso, porque tudo o resto, todos os outros debates, foram intensos: utiliza ou não utiliza máscara, há ou não confinamento, as escolas devem ou não devem fechar, há pandemia ou não há pandemia?”, enumera. “Não compararia este debate sobre a vacinação contra a Covid-19 com outras campanhas de vacinação, porque não acho que seja comparável”, conclui.