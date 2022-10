António Costa saiu de mais de onze horas de debate a recordar que um ano antes se abria a crise política, depois de chumbado o Orçamento para 2022. E que agora conseguira aprovar “um bom instrumento” para enfrentar a atual crise, de outra origem e dimensão. Saiu a festejar, mas no plenário a maioria socialista fez a festa sozinha (apenas com dois amigos no plenário), porque as restantes bancadas fizeram tiro ao Orçamento neste dia e meio com ataques ao que chama de “austeridade” ou estratégia de “empobrecimento do país”. Aqui fica uma versão light de um longo debate na generalidade – daqui a um mês há a votação final.

O resultado

