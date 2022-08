Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

23 de julho de 2022, primeiro dia oficial de campanha para as eleições presidenciais de Angola. O Presidente e cabeça-de-lista do MPLA, João Lourenço, dá o pontapé de saída pelas 10h da manhã no distrito de Camama, na capital Luanda. Quando sobe ao palco, tem à sua frente uma multidão de milhares de pessoas, um mar de gente vestindo camisolas vermelhas e de lenço amarelo na cabeça. Lourenço, ou JLO (como é conhecido entre os angolanos), também traz uma t-shirt vermelha igual à usada pelos participantes no comício, com MPLA escrito em letras garrafais. E traz ao pescoço uma écharpe com o vermelho, negro e amarelo da bandeira nacional.

Arranca o discurso — que durará por duas horas — num tom baixo e calmo. Elenca uma série de projetos concluídos em Luanda ao longo dos últimos cinco anos do seu mandato e deixa promessas: novo passe social, mais autocarros públicos, habitação para os jovens. Neste último ponto, não consegue evitar deixar uma crítica para justificar o atraso na entrega das chaves: ​​”Infelizmente, temos cidadãos sem civismo, que não pensam no coletivo”, lamentou-se. “Porque esses edifícios foram vandalizados, ficaram sem portas, sem janelas, sem loiça sanitária e o Estado teve de investir duas vezes”.

