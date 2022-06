O massacre em Bucha, o relatório que culpa Putin e as parecenças com a Arménia: está a Rússia a cometer genocídio na Ucrânia?

As comparações com o genocídio arménio

Jonathan Leader Maynard não nega categoricamente que o que se está a passar neste momento na Ucrânia seja genocídio ou incitamento à prática deste. Mas descarta, “neste momento”, que se possa comparar com o Holocausto ou com outros “casos famosos de genocídio”, tais como os que aconteceram na Bósnia-Herzegovina, no Ruanda (com a perseguição e a morte de elementos da etnia tutsi) ou no Camboja (com a perseguição de minorias, como os vietnamitas).

Ainda assim, o professor universitário esboça algumas comparações entre o que se está passar na Ucrânia e o genocídio arménio, um episódio na História mundial que antecedeu, inclusivamente, a criação do termo. No início da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi acusado de tentar exterminar a minoria arménia, ao mesmo tempo que se via enredado em várias tensões com o Império Russo.

Enquanto o Império Otomano participou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Aliança (que incluía a Alemanha e o Império Austro-Húngaro), o Império Russo alinhou-se com a Tríplice Entente (de que faziam parte a Inglaterra e França). O conflito mundial veio colocar os dois regimes imperiais vizinhos em confronto e a tensão estendeu-se ao Cáucaso, região que, décadas antes, tinha sido palco de vários conflitos entre as duas potências.