Dia 1 de agosto, o arranque da JMJ em Lisboa

Ainda sem o Papa Francisco em Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude arrancou no dia 1 de agosto com milhares de jovens (muitos deles já estavam espalhados pelo país) a encherem as ruas de Lisboa para um evento histórico realizado em Portugal. Os números não são exatos, mas apontam para 200 mil peregrinos a assistirem à missa de abertura do evento, presidida por Manuel Clemente. As bandeiras, as cores e o espírito jovem — “maré jovem”, como lhe chamou Marcelo Rebelo de Sousa e depois o próprio chefe da Igreja Católica — tomaram conta da capital portuguesa, numa festa que se espalhou por vários pontos da cidade.

Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, enche-se de peregrinos para a missa de abertura da JMJ 10 fotos

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.