É uma tradição instituída há vários anos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o grande evento da Igreja Católica que a cada três anos reúne centenas de milhares de jovens num lugar do mundo para um encontro com o Papa, e que este ano chega pela primeira vez a Portugal: num dos dias da JMJ, o Papa tira umas horas para almoçar com um restrito grupo de jovens. São pouco mais de uma dezena e, na refeição com o Papa, representam os cinco continentes. O momento faz parte da agenda privada do Papa e, de certo modo, permite ao líder da Igreja Católica cumprir, a uma pequena escala, um dos grandes objetivos da Jornada Mundial da Juventude: tomar o pulso à geração de jovens que tem pela frente, conhecer-lhes as preocupações e inquietações e perceber a forma como a fé lhes pode dar respostas.

Este ano, a tradição vai repetir-se. O programa oficial da JMJ de Lisboa, que se realiza na capital portuguesa na primeira semana de agosto, inclui um “almoço com os jovens” na Nunciatura Apostólica às 12h00 de dia 4 de agosto, sexta-feira.

Mas o que acontece durante esse almoço? De que conversam o Papa e 12 jovens? O designer português Filipe Teixeira, de 39 anos, é testemunha privilegiada desse momento: em 2013, na Jornada Mundial do Rio de Janeiro (a primeira realizada num país de língua portuguesa), Filipe foi um dos 12 jovens selecionados para participar no almoço. Na altura com 29 anos de idade, o jovem português estava no Rio de Janeiro como voluntário de longa duração — passou nove meses no Brasil a trabalhar como designer no departamento de comunicação da JMJ — e, quando recebeu o convite para integrar o grupo, não acreditou. Foi preciso alguma insistência para o fazerem ver que o convite era real e que Filipe iria, juntamente com uma voluntária francesa, representar o continente europeu no almoço com o Papa. O acontecimento marcou-o de tal forma que, no ano seguinte, escreveu um livro sobre o assunto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.