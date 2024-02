Antes de Pedro Nuno Santos tomar o palco da apresentação do programa do PS para falar durante uma hora e meia, este domingo, coube a Fernando Medina fazê-lo. E, se há uns meses a imagem seria difícil de imaginar, no PS respira-se de alívio pela concertação entre os dois socialistas, que permite ao pedronunismo exibir Medina como uma garantia de que desenhou um plano “seguro”, relativamente em linha com os anteriores, e não planeia embarcar em “aventuras” orçamentais. Com o novo PS comprometido com os equilíbrios orçamentais e Medina envolvido nesta fase para prová-lo, a próxima fase passa por disparar contra as previsões económicas “arriscadas” do PSD — a fama de dono das contas certas custou a conquistar e é para manter a todo o custo.

Um dia depois de Medina ter subido ao palco, os dirigentes do pedronunismo congratulam-se com o “trunfo” Medina. “O PS fez bem em apresentar o atual ministro das Finanças — responsável pelos melhores resultados — a caucionar o cenário”, argumenta um deles. “Caucionar” é a palavra chave: Fernando Medina, que ainda há uns meses garantia que José Luís Carneiro seria o verdadeiro protetor das contas certas, é dado como uma espécie de garantia de que os tempos em que o PS era associado ao despesismo são mesmo para enterrar.

Fernando Medina “é a garantia de contas certas”, assegura um membro do núcleo duro de Pedro Nuno. Outro pedronunista descreve a sua participação na elaboração do cenário macroeconómico, assim como na sua apresentação, como “mais um sinal de continuidade e de confiança na robustez do caminho e dos números”.

