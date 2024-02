Os programas dos principais partidos que se apresentam às eleições de 10 de março têm na habitação um tema-chave. Entre soluções do lado da oferta e do lado da procura, soluções “transitórias” e outras que ainda “terão de ser modeladas”, os partidos apresentam propostas para todos os casos: para quem quer comprar casa e não consegue, para quem já tem mas está a ter dificuldades em pagar e, também, para quem tem casas para colocar no mercado de arrendamento e não o faz.

Em comum, os partidos elegem como prioridade os jovens, que são, na generalidade, aqueles que sentem na pele as maiores dificuldades no acesso à habitação – e, também, aqueles que sofreram mais com a subida rápida das taxas de juro. Se a habitação é a matéria que mais o preocupa, conheça as propostas dos vários partidos.

Como os partidos prometem ajudar quem quer comprar casa mas não consegue

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.