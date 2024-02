Novo aeroporto. O PSD “salvou” o Governo de uma “trapalhada”?

Luís Montenegro: “Foi com o espírito do consenso que salvámos o Governo de uma trapalhada no aeroporto.”

Resultado: Esticado

O líder do PSD estava a referir-se ao acordo feito entre o partido e o executivo de António Costa para chegar a uma solução consensual para o novo aeroporto, quando questionado sobre se vai procurar o apoio do maior partido da oposição para a decisão que vier a tomar se formar Governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.