Os bastidores da campanha Rangel: o séquito, as salas cheias e o cauteloso que fala alto

Rangel entrou na sede com a proposta de candidatura à liderança do PSD acompanhado de uma pequena multidão, onde não faltavam nem intelectuais nem aparelhistas. O sinal que queria dar era claro: o partido, com ele, não é de um homem só. Ao subir as escadas, o séquito alongou-se e Rangel passaria sozinho pela porta da vivenda. Entrou com o pé direito, mas sem se preocupar com a ordem dos pés. Em vez de olhar para baixo para garantir uma boa superstição, olhou para cima e suspirou: “Ai, Senhor…”

O eurodeputado tem fé e — apesar de ter a maior parte da estrutura do PSD com ele — sabe que o futuro a Deus pertence. Ou, em linguagem de ateu, é sempre imprevisível. Era segunda-feira e estava dado o último tiro de partida para a liderança do PSD: a entrega das assinaturas. Rangel chegou bem disposto e entregou uma pen drive com 2.600 assinaturas, quando precisava de apenas 1.500. “É para dar uma folga, que isto nunca se sabe”, justificou. As guerras de secretaria têm sido tantas, que a candidatura não facilitou.

De pé, a receber a documentação, estava o presidente do Conselho de Jurisdição, Paulo Colaço, que tem travado guerras fraticidas com Rui Rio, tentava manter a postura de total imparcialidade, mas não resistiria ao gesto de charme da campanha rangelista, que entregou uma pen de uma edição anterior da Universidade de Verão do PSD — evento que tem em Paulo Colaço um dos principais dinamizadores desde as primeiras edições. “Estou muito sensibilizado por ser esta a pen”, atirou sorridente o presidente do Conselho de Jurisdição.

Rangel seguiu dali para o piso de baixo com a equipa (ver fotografia em baixo) para a sala de conferência de imprensa, num grupo que incluía o coordenador da moção de estratégia e do programa eleitoral, Miguel Poiares Maduro, e também o antigo candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz.