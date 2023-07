Paulo Rangel confessou que, desde setembro, há uma “máquina discreta” nos corredores europeus a trabalhar na hipótese de António Costa poder ocupar um cargo europeu em 2024. Numa emissão especial do programa Vichyssoise, que quatro anos depois voltou ao Parlamento Europeu a Estrasburgo, o vice-presidente do PSD e do PPE diz com grande convicção que o partido vai ganhar as eleições europeias.

O cabeça de lista do PSD nas últimas três eleições para o Parlamento Europeu não quer falar sobre possíveis candidatos e diz que um independente como candidato não é a “solução natural”, mas que até pode vir a ser “ótima solução”. Sobre a sua disponibilidade para voltar a integrar a lista, opta por não comentar.

Paulo Rangel defende ainda Rui Rio, que diz ter uma “integridade à prova de bala” e que é difícil distinguir o trabalho parlamentar do trabalho partidária, questão que está na base da investigação judicial que levou a buscas na casa do antigo presidente do PSD.

