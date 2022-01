PCP. Da jota ao Parlamento, os jovens na linha da frente e uma curiosa lista de não elegíveis (por agora)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este artigo faz parte da série de nove trabalhos “Os candidatos vistos à lupa” que o Observador irá publicar até ao dia das eleições]

O que têm em comum os nomes que chegam às listas do PCP? Pergunte-se a quem se perguntar dentro do partido, a resposta inicial é a mesma: uma garantia de que aqui a “lógica” não é a mesma dos outros partidos, que ninguém “luta” por lugares e que os membros do partido são chamados pelos órgãos internos a desempenhar a “tarefa”, como se diz no léxico comunista, para a qual são necessários a cada momento, neste caso a de se candidatarem a lugares de deputados nas eleições de 30 de janeiro.

Há, no entanto, pontos comuns visíveis nos percursos dos militantes que se candidatam pelas listas do PCP – e uma formação política que é quase sempre feita e consolidada já dentro do partido e, na maior parte das vezes, logo na Juventude Comunista Portuguesa. Assim é com a nova geração, a entrar na casa dos 30 anos, a que o PCP quer dar um destaque cada vez maior, mas também com os deputados que, com quarenta e poucos anos, ocupam agora a linha da frente parlamentar – são os mesmos que há uns anos se cruzavam na JCP e no associativismo estudantil e que vieram substituir históricos como Honório Novo ou Odete Santos.

Analisando à lupa as listas de nomes que vão a votos, praticamente não há novidades, pelo menos no que toca aos lugares elegíveis – quanto aos outros, que atendendo a precedentes do próprio PCP podem ainda assim conseguir assento no Parlamento, a história inclui regressos e alguns dos nomes mais falados para uma futura liderança. Entre os elegíveis, não há espaço para independentes (essa aposta é sobretudo feita nas eleições autárquicas) nem há grande peso reservado para o setor sindical: o partido aposta na prata da casa.

Para a tarefa de compor as listas, os critérios do PCP passam, sobretudo, por cobrir vários setores laborais (transportes, setor produtivo, comércio…), diferentes formas de emprego (o PCP divide-as entre empregados, trabalhadores por conta própria, pequenos empresários, ‘intelectuais’, operários e estudantes) e, cruzando estas categorias, encontrar pessoas que consigam fazer a ponte para diferentes setores laborais e segurar áreas importantes para o PCP. Por isso mesmo, é particularmente importante que sejam trabalhadores respeitados e ouvidos nos seus setores – se já tiverem alguma projeção e experiência noutras ‘lutas’, sejam sindicatos, associações, etc, melhor.

A nova geração

Há dois nomes que se destacam por dois números: a pouca idade que têm e o lugar de destaque que ocupam nas listas. No caso, Alma Rivera e Duarte Alves, respetivamente a segunda e o terceiro candidatos da lista de Lisboa, são dois jovens que entraram diretamente para os lugares antes ocupados por dois dos nomes mais mediáticos do PCP (casos de Rita Rato, que passou para lugar não elegível em 2019 e é agora diretora do Museu do Aljube, e Miguel Tiago, que saiu do Parlamento em 2018 e regressa agora à lista de Lisboa).