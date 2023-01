Deixou o cargo de ministro das Infraestruturas, que viria a ser ocupado por Pedro Nuno Santos, para abraçar a aventura europeia. Mas nem por isso deixou de estar atento à realidade nacional. E, apesar da crise governativa em que se atolou o Governo, Pedro Marques, antigo ministro e membro do Secretariado Nacional do PS, não tem dúvidas. “António Costa assumiu com uma força enorme a ideia de que até se pode recandidatar em 2026 e é, de longe, a pessoa que está em melhores condições de continuar a liderar os destinos do país”.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Pedro Marques, que aceitou comentar a crise política desde que não se pronunciasse diretamente sobre o mandato do seu sucessor, Pedro Nuno Santos, à frente do Ministério que foi seu, não resistiu em deixar um recado ao putativo sucessor de António Costa: ninguém no PS perceberia que começasse a ser desleal à atual liderança socialista.

“É um militante com muita inteligência política. Sabe que a única coisa que cada militante do partido espera dele daqui para a frente é que ele continue a apoiar o partido e o Governo. Não vai começar aos tiros ao próprio Governo. Não somos um partido nem de vedetismos ou divisões”, sublinhou.

Recusando alinhar com críticas de várias figuras do universo socialista, como Teixeira dos Santos, Alexandra Leitão ou Paulo Pedroso, o antigo ministro entende que Costa deve afinar rapidamente o modelo de recrutamento de membros do Governo. “Não queremos fazer o jogo da extrema-direita.”

