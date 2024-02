“Pais Suficientemente Bons.” É este o título do novo livro do pedopsiquiatra Pedro Strecht, que recupera a ideia desenvolvida por Donald Winnicott, influente pedopsiquiatra britânico (1896-1971), para contrariar a ânsia de perfeição dos pais de hoje e a pressão que exercem sobre os filhos para estes atingirem a excelência em todos os domínios. Uma tendência que, abrindo o caminho a constantes deves e haveres, cultiva a sensação de culpa e fracasso na relação entre pais e filhos, e contribui para o acentuar de problemas de saúde mental como a ansiedade e a depressão.

Pode não ser assim. Podemos ser “apenas” pais suficientemente bons e isso basta para sermos excelentes. Os filhos (que não têm de ser perfeitos) agradecem.

