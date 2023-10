زن، زندگی، آزادی. Numa tradução do persa para o português, “mulheres, vida, liberdade”. Na prisão de Evin, onde estão detidos vários presos políticos pelo regime iraniano, é frequente ouvir-se, principalmente na ala feminina, um cântico com aquelas três palavras. Também em manifestações nas ruas de várias cidades do Irão, no final do ano passado, era possível escutar a mesma canção. Esta sexta-feira, em Oslo, ouviu-se novamente “mulheres, vida, liberdade” em persa, desta vez pela voz da presidente do Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, para anunciar que a ativista pelos direitos humanos Narges Mohammadi tinha sido a vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2023.

Ativista e defensora dos direitos das mulheres desde que era estudante, Narges Mohammadi está detida na prisão de Evin desde 2021 e pode enfrentar uma pena de 31 anos — estando também condenada a 154 chicotadas. Longe da família e sem a poder contactar, a mulher de 51 anos indicou que essas foram duas das consequências do caminho que elegeu — a luta pelos direitos humanos num país teocrático e cada vez mais fechado. “Eu escolhi não ver os meus filhos nem ouvir as suas vozes e ser a voz dos oprimidos, das mulheres e das crianças do meu país”, confidenciou numa carta enviada à CNN internacional desde a cela.

Na prisão de Evin, mesmo correndo o risco de sofrer represálias, a ativista faz de tudo para retratar o que se passa nas celas e também para denunciar os abusos das autoridades iranianas. “Ouvi histórias de três mulheres que foram sexualmente abusadas por guardas”, escreveu Narges Mohammadi na carta ao canal norte-americano, garantindo que aquele período “é a maior era de protestos” daquele estabelecimento prisional nos arredores de Teerão.

