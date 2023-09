Um “desastre diplomático.” As declarações de Lula da Silva relativamente a uma possível ida de Vladimir Putin à cimeira do G20, que se realizará em novembro de 2024 no Rio de Janeiro, geraram polémica e uma onda de críticas que obrigaram o Presidente brasileiro a voltar atrás com a palavra. Mas as garantias iniciais de Lula de que o Presidente russo não seria detido se pisasse o território brasileiro subiram de tom: se o Chefe de Estado brasileiro não detiver o seu homólogo russo, alvo de um mandado de captura internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), pode sofrer um processo de impeachment, como apontam vários analistas.

Liderando um país signatário do Estatuto de Roma, o Presidente do Brasil é obrigado a respeitar os mandados de captura emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, não podendo, à luz da constituição brasileira, ignorá-los ou tomar decisões contrárias aos mesmos. Sylvia Steiner, antiga procuradora da República no Brasil e também antiga juíza no órgão jurídico com sede em Haia, entre 2003 e 2016, escreveu um artigo de opinião, na Folha de São Paulo, a lembrar Lula da Silva que a lei máxima do país “prevê, no seu artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional”.

Assim, contrariamente ao que Lula afirmou numa entrevista ao canal indiano First Post, divulgada no domingo, Vladimir Putin não pode ir “tranquilamente ao Brasil” sem ser detido e o Presidente brasileiro não pode argumentar que isso é um “desrespeito” para com Brasília — ou arrisca-se a sofrer duras consequências, a mais grave delas o início de um processo de impeachment.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.