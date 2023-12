É já uma tradição de final de ano. Nos primeiros dias de dezembro, as redes sociais enchem-se de publicações dando conta das preferências musicais dos seus utilizadores, com base em dados recolhidos ao longo dos doze meses anteriores pelo Spotify. Criada em 2016, a campanha de marketing Spotify Wrapped é um verdadeiro sucesso publicitário para a gigante do streaming de música, com milhões de utilizadores a aderirem anualmente ao convite para partilhar, comparar e discutir os seus gostos musicais com outros internautas – e promovendo gratuitamente a plataforma no processo.

Este ano, Taylor Swift foi a campeã incontestada do Spotify Wrapped. À boleia da regravação dos seus discos (editou este ano a “Taylor’s version” de Speak Now e 1989) e da altamente rentável e aclamada The Eras Tour, a cantora e superestrela da pop acumulou mais de 26 mil milhões de streams nas suas canções, ficando à frente de nomes como Bad Bunny, The Weeknd e Drake para se tornar na artista mais ouvida no Spotify em 2023, lucrando mais de 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros) em royalties da plataforma.

Se estes números impressionam, a verdade é que, para muitos, representam uma exceção que confirma a regra. As queixas por parte de artistas e associações quanto à fraca compensação que recebem por parte da plataforma não são novas – a própria Taylor Swift, no passado, chegou mesmo a retirar o seu catálogo musical da plataforma, reagindo contra o que descreveu como “um modelo que não compensa de forma justa os letristas, produtores, artistas e criadores musicais”.

