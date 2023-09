Quarto Solidário: uma casa, longe de casa

Para a CEO, mais do que um simples quarto, esta é uma iniciativa que pretende cuidar de quem cuida. “O hotel fornece muito mais que um conforto. Trata-se de uma doação genuína e verdadeira, onde se destacam o acolhimento dos pais, o pequeno-almoço – que também é gratuito e que está incluído -, mas, acima de tudo, o tempo dos nossos colaboradores. As famílias são trazidas pelas assistentes sociais, e quando chegam ao hotel sentem que a parte humana é muito mais importante do que o conforto do quarto. Os pais quando chegam vêm muito fragilizados, mas encontram sempre alguém no hotel com quem podem falar. E falar é muito importante. Além do conforto físico, encontram algum apoio emocional também”, afirma.

O que é certo é que, desde o seu início, muitos têm sido os momentos partilhados e as famílias que por aqui passaram, tornando uma experiência difícil, num processo menos solitário. Vera Valdanta é apenas um desses exemplos. Depois de muitos anos a ser-lhe dito que não poderia engravidar, fruto de endometriose profunda e Adenomiose, Vera não baixou os braços até conseguir realizar o seu maior sonho: ser mãe. 44 injeções, 4 óvulos e muita frustração acumulada não foram o suficiente para impedir que se desse o verdadeiro milagre: uma gravidez 100% natural.

“O meu bebé nasce dia 17 de abril de 2020, às 27 semanas e três dias de gestação, 1kg do mais puro e verdadeiro Amor e 36cm. Um parto normal. Um prematuro extremo, a lutar pela vida dia após dia. Foram 68 dias de internamento com muitas lágrimas, muita angústia, muito medo, muitas máquinas a apitar, muitas dúvidas, saudades de casa, da minha família, dos meus amigos, e muitas conversas à janelinha daquela incubadora para que ele levasse o tempo que quisesse e precisasse. Conheci gente fantástica que trago no coração para sempre e serei eternamente grata por nunca me terem deixado desamparada estando eu tão longe dos meus. Mas fui incapaz de ir a casa sem levar comigo o meu filhote”, conta-nos Vera, explicando, assim, de que forma surge o Quarto Solidário na sua vida.

Num período tão delicado, em que a distância seria uma coisa impensável de suportar, foi no NEYA Lisboa Hotel que Vera encontrou uma verdadeira casa. “Eu estava bastante frágil, cansada, e tudo o que mais precisava era de apoio quando saía da maternidade ao final do dia. Estar no quarto solidário veio-me dar a tranquilidade e paz de que eu precisava naquele momento tão delicado da minha vida. Confesso que ao início a minha estadia foi um pouco estranha, pois eu era a única “hóspede” do hotel, devido à pandemia”, explica.