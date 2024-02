“Um ponto de viragem” que se traduz no “sucesso absoluto” das operações militares “em terrenos muito difíceis.” As recentes vitórias da Rússia foram celebradas na quarta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin. A tomada da cidade de Avdiivka e a conquista de pequenas aldeias na província de Donetsk estão a dar ânimo ao Kremlin para continuar o seu esforço de guerra, que já dura há dois anos. O otimismo é tanto que Moscovo já terá outro objetivo traçado: chegar ao nordeste da Ucrânia, em concreto ao oblast de Kharkiv, de onde as tropas russas foram expulsas após fulminantes ataques ucranianos em setembro de 2022.

A vontade russa não será, porém, ficar por Kharkiv. O jornal britânico Guardian avançou, citando fontes diplomáticas do Ocidente, que a Rússia ainda não desistiu “dos objetivos maximalistas de subjugar a Ucrânia”. Servindo como eco dessa crença, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-Presidente, Dmitry Medvedev, admitiu publicamente que Moscovo ainda vê como possível a conquista de Kiev. Numa entrevista à TASS, o responsável definiu Kiev como uma “cidade russa” que está a ser “gerida por uma equipa internacional de opositores da Rússia liderada pelos Estados Unidos”.

Em contrapartida, a Ucrânia tem tentado resistir à ofensiva russa. Nos últimos tempos, após uma contraofensiva pouco eficaz, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, renovou as chefias militares. Mas a batalha do chefe de Estado não é interna. É mais externa, nomeadamente em termos diplomáticos. O chefe de Estado tem multiplicado os apelos para que a Câmara dos Representantes norte-americana vote (e aprove) o pacote de ajuda destinado à política externa, em que estão destinados cerca de 60 mil milhões de dólares (cerca de 55 mil milhões de euros) que serão vitais para apoiar o esforço de guerra ucraniano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.