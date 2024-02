Rui Sinel de Cordes dizia ao podcast Humor à Primeira Vista que não gostava de interagir com o público nos seus espetáculos. “Às vezes são situações desconfortáveis, que não gosto que as pessoas passem por minha causa. (…) Gosto que as pessoas estejam sossegadas no seu lugar, podem estar na primeira fila à vontade que eu não vou chateá-las”, explicava então o humorista, de 43 anos.

A conversa foi gravada na manhã do dia 23 de janeiro, horas antes de Sinel de Cordes protagonizar um episódio de insultos a uma mulher que se encontrava no Teatro Tivoli BBVA para assistir a Morro Amanhã, espetáculo de homenagem ao comediante Ricardo Vilão, que morreu em 2023, da autoria do primeiro com os também humoristas Salvador Martinha e Luís Franco Bastos. O episódio acabou por levar à saída de vários espectadores da sala.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.