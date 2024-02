Os carros elétricos estão a ganhar cada vez mais adeptos. Em Portugal, segundo dados da ACAP (Associação Automóvel de Portugal), de janeiro a dezembro de 2023, 51,9% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados eram movidos a outro tipo de energia que não a fóssil, nomeadamente eram viaturas elétricas e híbridas. Também o Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos, da Comissão Europeia, vem corroborar esta tendência: o número de automóveis elétricos de passageiros registados por mês no nosso país tem vindo a aumentar: em 2022 foi registado um total de 17,806 veículos totalmente elétricos (BEV), e em 2023 foram registados 32,401 BEV (sem contar com os números de dezembro).

A verdade é que um carro elétrico tem várias vantagens e não são apenas ambientais. Financeiramente, ainda que possam ser mais caros na hora da compra, a longo prazo, fazem-nos poupar cada vez mais cedo. E mais ainda se optarmos pelas soluções de carregamento mais económicas.

Vantagens de um elétrico

A primeira vantagem que se destaca quando pensamos em veículos elétricos tem que ver com o ponto de vista ambiental, uma vez que não emitem dióxido de carbono (CO2) quando circulam, ao contrário dos veículos movidos a gasolina ou a gasóleo. Mas há mais vantagens, como:

Custos de manutenção mais reduzidos: as revisões dos elétricos são mais espaçadas entre si do que as dos carros com motor a combustão, e o seu valor é menor, dado os motores dos elétricos terem menos peças móveis e não necessitarem de substituir elementos que se desgastam, como óleo, filtros ou correia;

as revisões dos elétricos são mais espaçadas entre si do que as dos carros com motor a combustão, e o seu valor é menor, dado os motores dos elétricos terem menos peças móveis e não necessitarem de substituir elementos que se desgastam, como óleo, filtros ou correia; Vantagens no estacionamento: são vários os municípios que permitem que os carros elétricos não paguem estacionamento público ou que atribuem algum desconto;

são vários os municípios que permitem que os carros elétricos não paguem estacionamento público ou que atribuem algum desconto; Isenção de impostos: os elétricos não pagam determinados impostos que os carros com motor a combustão pagam, como o Imposto Sobre Veículos (ISV) e o Imposto Único de Circulação (IUC);

os elétricos não pagam determinados impostos que os carros com motor a combustão pagam, como o Imposto Sobre Veículos (ISV) e o Imposto Único de Circulação (IUC); Incentivos à compra: desde 2017, o Estado Português tem atribuído incentivos para a aquisição de carros elétricos através do Fundo Ambiental, os quais se prevê manterem-se este ano, tanto para particulares como para empresas;

desde 2017, o Estado Português tem atribuído incentivos para a aquisição de carros elétricos através do Fundo Ambiental, os quais se prevê manterem-se este ano, tanto para particulares como para empresas; Poupança no preço do combustível: carregar a bateria de um carro elétrico ainda é mais económico em quase todos os exemplos do que abastecer um automóvel com motor a gasolina ou gasóleo. Sobretudo se o carregamento for feito em casa.

Carregamentos em casa vs. carregamentos na rede pública

Se não é novidade para ninguém que carregar um carro elétrico é mais vantajoso do que atestar um veículo a gasolina ou a gasóleo, talvez não seja tão reconhecido para quem ainda não aderiu à mobilidade elétrica que carregar um elétrico em casa é mais barato do que fazê-lo na rede pública. De acordo com a UVE — Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, o custo médio para se percorrer 100 quilómetros com um carro elétrico varia consoante se o carregamento é feito em casa ou na rede pública. No caso de uma viatura com um consumo de 17,2kWh/100km, os valores estimados são (valores calculados no final de dezembro de 2023):

Carregamento em casa, com tarifa bi-horária (com preço médio do KWh a 0,13€): 2,18€; Carregamento em casa, com tarifa simples (com preço médio do KWh a 0,20€): 3,31€ Carregamento na rede pública (com preço médio do KWh a 0,49€): 8,49 euros.

Além dos carregamentos domésticos serem mais baratos do que na rede pública, ainda acresce a comodidade que é fazê-los sem sair de casa. Enquanto o carro está parado, não precisa de encarar filas nem ficar à espera na rua que o carro carregue.

Os carregamentos em casa são todos iguais?

Não, os carregamentos em casa não são todos iguais. Pode optar-se por carregar através da:

– Tomada convencional, com carregamentos até 10 A. Esta não é a opção mais recomendada, uma vez que as tomadas não estão preparadas para longos períodos de carga. Além disso, vai demorar bastante tempo a carregar o veículo, dependendo da potência de carregamento da bateria do veículo elétrico.

– Wallbox que, como o nome indica, é uma espécie de “caixa de parede”, de fácil instalação, que permite maior segurança e rapidez nos carregamentos. São várias as que existem no mercado, como as da EDP Comercial, a diferentes preços e para diferentes necessidades. Em comum têm o facto de poderem ser dez vezes mais rápidas a carregar do que uma tomada convencional (numa tomada convencional de 2,3kW, carregar 100 quilómetros demora, em média, sete horas e meia; num carregador de potência 7,4 kW, em monofásico, demora duas horas e meia; e num carregador de 22kW, em trifásico, demora apenas 45 minutos).

EDP_carregadores

Infogram



Poupar ao carregar em casa

Além das diferenças no tipo de carregamento, é importante também ter em conta o horário em função da tarifa de energia que tem contratada em casa. No final do mês, vai sentir-se a diferença.

Com um carro elétrico, o melhor é optar por uma tarifa bi-horária, aproveitando as horas fora do pico para o carregar. Os clientes EDP Comercial podem até “juntar o útil ao agradável”: ao adquirirem uma wallbox da EDP, podem usufruir, durante o horário noturno, de 20% de desconto adicional sobre a energia da sua fatura, excluindo o valor das taxas de impostos, durante os primeiros 24 meses. Além disso, importa ainda referir que o tarifário da EDP Comercial é 100% energia verde, maximizando o contributo de cada condutor para a descarbonização do país.

Pronto para poupar (ainda mais) com o seu elétrico?